23°
 Dilek Ulusan

Güzide Duran, Fikret Orman ile evlilik iddiaları hakkında konuştu! Sözleri şoke etti

Adnan Aksoy ile boşanma aşamasında olan Güzide Duran, bir süredir aşk yaşadığı Fikret Orman'dan evlilik teklifi aldığı iddia edildi. Parmağındaki yüzükle dikkat çeken Güzide Duran,

Güzide Duran, Fikret Orman ile evlilik iddiaları hakkında konuştu! Sözleri şoke etti
Eski manken Güzide Duran, uzun süre yaşadığı ABD'den Türkiye'ye dönmüş ve eşi Adnan Aksoy'dan boşanamadığını belirterek yardım istemişti. Bir süre sonra ile yaşamaya başlayan Güzide Duran, taktığı tektaşı soran muhabirlere verdiği cevapla şaşırttı.

GÜZİDE DURAN'DAN ŞAŞIRTAN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Bir AVM'de basın mensuplarının sorularını cevaplayan Güzide Duran, parmağındaki tektaş yüzüğü soran muhabirlere, "Fikret Orman ile ciddiyiz, yüzük de bunun sembolü" diyerek iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Güzide Duran, Fikret Orman ile evlilik iddiaları hakkında konuştu! Sözleri şoke etti

Takvim'de yer alan habere göre önceki gün bir merak çıkışında objektiflere yansıyan Güzide Duran, tatilinin bittiğini söyledi ve "Artık döndük, bugün de kız arkadaşlarımla yemeğe çıktık" dedi. Fikret Orman'la ilişkisi hakkında ise, "Her şey yolunda. Fikret Bey de ben de gayet iyiyiz" dedi.

Güzide Duran, Fikret Orman ile evlilik iddiaları hakkında konuştu! Sözleri şoke etti

Güzide Duran'ın iki çocuğunun babası Adnan Aksoy, ise sosyal medyada paylaştığı mesajında "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez!" diyerek, "Bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir," ifadelerini kullanan Aksoy, Duran'ın kamuoyuna "iyi anne ve iyi eş" imajı çizmesini de eleştirdi. Yaşanan sürecin hem kendisi hem de çocukları için yıpratıcı olduğunu dile getirerek, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi.

Güzide Duran, Fikret Orman ile evlilik iddiaları hakkında konuştu! Sözleri şoke etti

Sıkça Sorulan Sorular

GÜZİDE DURAN KAÇ YAŞINDA?
4 Ağustos 1980 doğumlu Güzide Duran, 1996 Best Model of Turkey birincisi. Güzide Duran 13 Nisan 2008 tarihinde iş adamı Adnan Aksoy ile evlendi. Selin adında bir kızı ve Emir adında bir oğlu bulunmaktadır. 2008 yılında bırakmış olduğu mesleğine 2025 yılında geri dönmüştür. Aynı yılda boşanma sürecinde olduğunu açıkladı.
