Güzide Duran, Fikret Orman ile evlilik iddiaları hakkında konuştu! Sözleri şoke etti

Eski manken Güzide Duran, uzun süre yaşadığı ABD'den Türkiye'ye dönmüş ve eşi Adnan Aksoy'dan boşanamadığını belirterek yardım istemişti. Bir süre sonra Fikret Orman ile aşk yaşamaya başlayan Güzide Duran, taktığı tektaşı soran muhabirlere verdiği cevapla şaşırttı.

GÜZİDE DURAN'DAN ŞAŞIRTAN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Bir AVM'de basın mensuplarının sorularını cevaplayan Güzide Duran, parmağındaki tektaş yüzüğü soran muhabirlere, "Fikret Orman ile ciddiyiz, yüzük de bunun sembolü" diyerek evlilik iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Takvim'de yer alan habere göre önceki gün bir merak çıkışında objektiflere yansıyan Güzide Duran, tatilinin bittiğini söyledi ve "Artık döndük, bugün de kız arkadaşlarımla yemeğe çıktık" dedi. Fikret Orman'la ilişkisi hakkında ise, "Her şey yolunda. Fikret Bey de ben de gayet iyiyiz" dedi.

Güzide Duran'ın iki çocuğunun babası Adnan Aksoy, ise sosyal medyada paylaştığı mesajında "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez!" diyerek, "Bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir," ifadelerini kullanan Aksoy, Duran'ın kamuoyuna "iyi anne ve iyi eş" imajı çizmesini de eleştirdi. Yaşanan sürecin hem kendisi hem de çocukları için yıpratıcı olduğunu dile getirerek, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi.