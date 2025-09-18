Vicdan yoksunu... Sokakta gürültü yapan çocukları, sopayla dövdü

Adana'nın Yüreğir Yeşilbağlar Mahallesi’nde meydana akılllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Sokakta oynayan H.G.(6) ve arkadaşları, seslerinde rahatsız olan C.T.'nin sopalı saldırısına uğradı. Önce küçük çocuğu uyaran şahıs, daha sonra elindeki sopayla çocuğun ayağına vurdu. Bu sırada bisikletiyle kardeşini kurtarmaya gelen B.G. de sopa darbelerin hedefi oldu. Çevredekilerin müdahalesiyle küçük çocuklar şahsın elinden kurtuldu. Kardeşlerinin sesini duyup sokağa çıkan F..G.(18) ise C.T.'ye saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga sonlandırılırken yaşanan o anlar sokaktaki bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından çocukların ailesinin şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi.