Rusya'nın Kamçatka bölgesinde yağan kar binanın 4. katına kadar çıktı! Acil durum ilan edildi: Can kayıpları var

Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası'nda etkili olan sert kış koşulları can kayıplarına neden oldu. Yağan kar binaların 4. katına kadar ulaştı, araçlar kayboldu, çatılardan düşen kar kütleleri ölümlere neden oldu. Bölgede durma noktasına gelen yaşamı düzenlemek için acil durum ilan edildi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.01.2026
saat ikonu 20:18
|
GÜNCELLEME:
17.01.2026
saat ikonu 20:22

Sert kışlarıyla bilinen Rusya'da Kamçatka bölgesindeki kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bölgede günlerdir etkisini gösteren kar fırtınası, kar kalınlığının 3 metreyi aşmasına neden oldu.

Bölgenin bazı kesimlerinde kar seviyesinin binaların dördüncü katına kadar geldiği görülürken evlerinde mahsur kalanlar oldu.

EVLERİNDE MAHSUR KALANLAR İÇİN TÜNEL KAZILDI

Ekipler, evlerde mahsur kalan yaşlı ve hasta vatandaşlara ulaşmak amacıyla karın içinde tünel kazmak zorunda kaldı.

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde yağan kar binanın 4. katına kadar çıktı! Acil durum ilan edildi: Can kayıpları var

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Kar yağışının yaşamı olumsuz etkileyerek adeta durma noktasına getirmesi nedeniyle Kamçatka genelinde acil durum ilan edildi.

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde yağan kar binanın 4. katına kadar çıktı! Acil durum ilan edildi: Can kayıpları var

Kar fırtınası sonucu yollar kapandı, ulaşım aksadı ve çok sayıda yerleşim yeriyle bağlantı kesildi. Yetkililer, bölgede acil durum ekiplerini seferber etti.

ARAÇLARINI KÜREKLERLE KAR KAZARAK ÇIKARDILAR

Bölge sakinleri yoğun kar yağışı altında kaybolan araçlarını ortaya çıkarmak için küreklerle karı kazmak zorunda kaldı.

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde yağan kar binanın 4. katına kadar çıktı! Acil durum ilan edildi: Can kayıpları var

ÇATIDAN DÜŞEN KAR KÜTLELERİ 2 CAN ALDI

Karlarla kaplı bölgede 2 vatandaş, çatılardan düşen kar yığınlarının altında kaldı. Durumun ihbar edilmesiyle sevk edilen ekipler, 60'lı yaşlardaki 2 adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

KAR YIĞINLARI İÇİN UYARI YAPILDI

Bölgedeki yetkililer vatandaşları uyararak evlerin çatılarındaki kar yığınlarının fırtına sırasında düşme ihtimaline karşı dikkatli olunmasını istedi.

