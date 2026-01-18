Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Fuat İğci

İlçe İlçe TOKİ Erzurum kura sonuçları listesi yayımlandı! TOKİ Erzurum 4.905 konut kura çekimi sonuç sorgulama ekranı

TOKİ Erzurum kura sonuçları listesi erişime açıldı. 18 farklı ilçeye inşaa edilecek 4 bin 905 konut kurasında hak sahipleri belirlendi. Asıl olarak yer alan adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda konut sözleşme imzalayacak. TOKİ Erzurum kura sonucu görüntüleme işlemleri talep.toki.gov.tr adresinden gerçekleştirilebiliyor. Kuraya katılan adaylar, sonuç ekranında başvuru numarası, banka numarası, kura çekimi numarası, kura durumu, T.C. kimlik numarası gibi bilgilere ulaşabiliyor. 17 Ocak’ta gerçekleşen kura çekiminde hak sahibi olamayanlar, 5 iş günü içerisinde 5 bin liralık başvuru bedelini başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla alabilirler. Peki TOKİ Erzurum kura sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 00:37
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 00:38

500 bin kampanyası kapsamında ilinde Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Aşkale, Çat, Horasan, İspir, Karayazı, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Olur, Oltu, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Uzundere, Tekman, Tortum ilçelerine toplam 4 bin 905 konut inşa edilecek. TOKİ Erzurum sonuçları basılı veya SMS yoluyla adaylara bildirilmeyecek. TOKİ kura çekimi canlı yayını tamamlandıktan sonra adaylar asıl/yedek durumlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. TOKİ kura çekimine göre asıl veya yedek olmayan vatandaşlar, 5 bin lira olarak belirlenen başvuru bedelini kura çekiminin ardından 5 iş günü içerisinde iade alabilecek. Erzurum ili için müracaat eden binlerce aday kura sonuçları sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyor. Peki Erzurum TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? İşte, TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi sorgulama yöntemi…

TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

TOKİ Erzurum kura çekimi 17 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’da başladı ve sona erdi.

Noter huzurunda yapılan kuranın ardından 4 bin 905 hak sahibi belirlenirken isim listesi yayımlandı.

TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ERZURUM KURA SONUCU NEREDEN SORGULANIR?

TOKİ Erzurum kura sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabilecek. Alternatif olarak kura çekimi tamamlanan illerin kura sonuçları talep.toki.gov.tr adresinde bulunan “TOKİ Kura sonuçları” sayfasından da duyuruluyor. PDF olarak listelerin kısa süre içerisinde resmi adres üzerinden duyurulması bekleniyor.

ERZURUM’DA HANGİ İLÇEYE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ Erzurum’da en fazla kontenjanı merkez olarak da bilinen Aziziye, Yakutiye ve Palandöken’e ayırdı. Bu ilçelerde toplam 3500 konut inşaa edilecek. Diğer ilçelerin ise konut dağılımı şu şekilde;

AŞKALE: 200 KONUT

ÇAT: 69 KONUT

HINIS: 200 KONUT

HORASAN: 100 KONUT

İSPİR 100 KONUT

KARAYAZI:100 KONUT

KARAÇOBAN : 50 KONUT

KÖPRÜKÖY 50 KONUT

NARMAN: 50 KONUT

OLUR: 50 KONUT

OLTU: 100 KONUT

PASİNLER 100 KONUT

ŞENKAYA:50 KONUT

UZUNDERE 50 KONUT

TEKMAN:56 KONUT

TORTUM:80 KONUT

BAŞVURU BEDELLERİ İADE EDİLECEK

TOKİ Erzurum kura sonuçlarına göre asıl veya yedek olarak hak elde edemeyen adaylar, başvuru ücretlerini geri alabilecek.

TOKİ Erzurum kurasına katılmak isteyen vatandaşlar, 5 bin lira başvuru ücreti öderken kura çekimi tamamlandıktan itibaren 5 iş günü içerisinde başvuru bedellerini, müracaat ettikleri bankalardan talep edebilirler.

#konut
#toki
#erzurum
#kura
#Kurasonuçları
#Ekonomi
