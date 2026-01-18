İlçe İlçe TOKİ Erzurum kura sonuçları listesi yayımlandı! TOKİ Erzurum 4.905 konut kura çekimi sonuç sorgulama ekranı

Kategoriler
TOKİ 500 bin konut kampanyası kapsamında Erzurum ilinde Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Aşkale, Çat, Horasan, İspir, Karayazı, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Olur, Oltu, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Uzundere, Tekman, Tortum ilçelerine toplam 4 bin 905 konut inşa edilecek. TOKİ Erzurum kura sonuçları basılı veya SMS yoluyla adaylara bildirilmeyecek. TOKİ kura çekimi canlı yayını tamamlandıktan sonra adaylar asıl/yedek durumlarını e-Devlet üzerinden görüntüleyebilecek. TOKİ kura çekimine göre asıl veya yedek olmayan vatandaşlar, 5 bin lira olarak belirlenen başvuru bedelini kura çekiminin ardından 5 iş günü içerisinde iade alabilecek. Erzurum ili için müracaat eden binlerce aday kura sonuçları sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyor. Peki Erzurum TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? İşte, TOKİ Erzurum kura sonuçları isim listesi sorgulama yöntemi…
TOKİ Erzurum kura çekimi 17 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’da başladı ve sona erdi.
Noter huzurunda yapılan kuranın ardından 4 bin 905 hak sahibi belirlenirken isim listesi yayımlandı.
TOKİ ERZURUM KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ Erzurum kura sonuçları e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle birlikte sorgulanabilecek. Alternatif olarak kura çekimi tamamlanan illerin kura sonuçları talep.toki.gov.tr adresinde bulunan “TOKİ Kura sonuçları” sayfasından da duyuruluyor. PDF olarak listelerin kısa süre içerisinde resmi adres üzerinden duyurulması bekleniyor.
TOKİ Erzurum’da en fazla kontenjanı merkez olarak da bilinen Aziziye, Yakutiye ve Palandöken’e ayırdı. Bu ilçelerde toplam 3500 konut inşaa edilecek. Diğer ilçelerin ise konut dağılımı şu şekilde;
AŞKALE: 200 KONUT
ÇAT: 69 KONUT
HINIS: 200 KONUT
HORASAN: 100 KONUT
İSPİR 100 KONUT
KARAYAZI:100 KONUT
KARAÇOBAN : 50 KONUT
KÖPRÜKÖY 50 KONUT
NARMAN: 50 KONUT
OLUR: 50 KONUT
OLTU: 100 KONUT
PASİNLER 100 KONUT
ŞENKAYA:50 KONUT
UZUNDERE 50 KONUT
TEKMAN:56 KONUT
TORTUM:80 KONUT
TOKİ Erzurum kura sonuçlarına göre asıl veya yedek olarak hak elde edemeyen adaylar, başvuru ücretlerini geri alabilecek.
TOKİ Erzurum kurasına katılmak isteyen vatandaşlar, 5 bin lira başvuru ücreti öderken kura çekimi tamamlandıktan itibaren 5 iş günü içerisinde başvuru bedellerini, müracaat ettikleri bankalardan talep edebilirler.