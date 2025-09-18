Sürücüler çileden çıktı! Bir anda yola beton dökmeye başladı

Hatay'da sürücüleri çileden çıkartan olay kameralara yansıdı. Seyir halinde YTM BETON firmasına ait 63 YU 666 plakalı beton mikseri bir anda yola beton dökmeye başladı. Ortaya çıkan görüntülerin ardından polis ekipleri sorumsuz araç sürücüsüne 2 bin 72 TL para cezası kesti.

'BİR ANDA BETON DÖKMEYE BAŞLADI'

Beton mikserinin bir anda trafikteyken yola beton döktüğünü ifade eden vatandaş Mehmet Şirin, "Trafikte araçlar sıkışık haldeyken beton mikserinden aninde yola beton döküldü. O anları şaşkınlıkla izledik. Beton mikseri sürücülerin bu konularda daha hassas olmalarını istiyoruz. Çünkü bu yollar diğer araç sürücüleri içinde temiz olması gerekiyor. Yola dökülen betonlar motosiklet sürücüleri için tehlike oluşturuyor. Beton mikserin kovalarının kapalı olarak trafiğe çıkmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.