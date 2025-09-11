Muş'ta yanan otomobile beton mikseri müdahale etti!

Muş'ta seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yoldan geçen beton mikserinden su sıkılarak söndürüldü.



Edinilen bilgilere göre olay, Muş-Bitlis kara yolu üzerindeki sanayi sitesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeyken bir otomobilin motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. O sırada yoldan geçen bir beton mikseri sürücüsü de durumu fark ederek aracını olay yerine yanaştırdı.

MİKSERDEN ZAMANINDA MÜDAHALE

Mikserin içindeki suyu kullanarak yangına müdahale eden sürücü, vatandaşların da desteğiyle alevlerin büyümesini önledi.



Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, büyük bir faciaya dönüşmeden söndürüldü. Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.