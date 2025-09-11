Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Suat Vilgen

Akrep zehiri servet kazandıracak! Gram fiyatı dudak uçuklatıyor

Diyarbakır'da İnşaatçılığı bırakarak akrep zehri üretim tesisi kuran Abdullah Fidanten, 1,5 yılda 3 bin akrep sayısına ulaştı. Fidanten'in şimdiden 100 gram topladığı zehrin gram fiyatı ise dudak uçuklatan cinsten!

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.09.2025
14:06
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
14:28

Diyarbakırlı inşaat ustası Abdullah Fidanten, çocuk yaşlarda tehlikeli hayvanlara merak duymaya başladı. Yaşıtları güvercin, at, tavşan gibi hayvanlarla ilgilenirken Fidanten çocukluğunu yılan ve akreplerin arasında geçirdi. Ortaokuldan sonra eğitim hayatına son veren Fidanten, inşaatlarda çalışmaya başladı. Bu sürede de yaban hayatından vazgeçmeyen Fidanten, belgesellerde tehlikeli hayvanları izleyip internet ortamında da araştırma yapmaya devam etti.

Akrep zehiri servet kazandıracak! Gram fiyatı dudak uçuklatıyor
Annesi hediye etti, hobi olarak başladı şimdi aylık 800 bin TL kazanıyor

AKREPLERİ 1 BUÇUK YILDA 10 KAT ARTTI

2024 yılının başlarında izlediği bir belgeselde zehrinin milattan önce hastalıkların tedavisinde kullanıldığını öğrenen Fidanten, bu alanda yaptığı araştırma sonucu akrep zehri üretmek için tesis kurmaya karar verdi. Lice ilçesinde kendisine ait arazide yaklaşık 9 milyon lira harcayarak tesis kuran Fidanten, 300 akrep topladı. 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 300 akrepten 3 bin akrebe ulaşan Fidanten, elde ettiği zehirleri eksi 200 derecede muhafaza ediyor. Fidanten, gramı piyasada 12 bin dolara alıcı bulan akrep zehrinden şimdiye kadar 100 gram toplamayı başardı. Hedefi aylık 2 litre zehir toplamak olan Fidanten, bu alanda Türkiye'yi Avrupa ile yarışır hale getirmeyi istiyor.

Akrep zehiri servet kazandıracak! Gram fiyatı dudak uçuklatıyor

MİLYONLARCA DOLAR KAZANMA İMKANI

Bir akrepte, aylık periyodik şekilde 0,2 miligram zehir elde ettiklerini vurgulayan Fidanten, ''1 gram elde edebilmemiz için yaklaşık 300-350 akrep sağıyoruz. Bunu da ortalama karşılığı, Türkiye piyasasında yaklaşık 12 bin dolar. Litre başına ise yaklaşık 10-12 milyon dolar elde edilebilir. Avrupa ya da diğer ülkelerde bunun gramının yaklaşık 30-40 bin dolar olduğunu biliyoruz. Avrupa'da ayrışımı yapıldığında yaklaşık 90-100 milyon dolar litresinin tekabül ettiğini biliyoruz. Yapacağımız anlaşmalarla hem istihdam konusunda hem de yüksek katma değerli ürünü dünyaya pazarlama, diğer konuda da döviz girişini sağlamamız bizim için büyük bir mutluluk kaynağı olacak. Şu anda İsviçre, Almanya, Hollanda gibi ülkelerde bulunan ilaç şirketleri ile görüşme halindeyiz. Hatta yakın zamanda bir anlaşma yapma aşamasındayız. Şu anda aylık 6-10 gram arasında zehir elde edebiliyorum. Yapacağımız anlaşmalarla beraber, aylık 100-200 gram zehir çıkarma ihtimalimiz olacak'' şeklinde konuştu.

Akrep zehiri servet kazandıracak! Gram fiyatı dudak uçuklatıyor
