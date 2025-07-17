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 | Berrak Arıcan

Annesi hediye etti, hobi olarak başladı şimdi aylık 800 bin TL kazanıyor

İngiltere'de yaşayan henüz 17 yaşındaki Caelan McDonald, hobi olarak başladığı işte şimdi paraya para demiyor. Annesinin hediyesi üzerine hobisini kazanan genç artık aylık ortalama 20 bin dolar yani 800 bin TL kazanıyor.

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Annesi hediye etti, hobi olarak başladı şimdi aylık 800 bin TL kazanıyor
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 15:09

İngiliz Caelan McDonald, henüz 17 yaşında yüzbinlerce lira para kazanmaya başladı. Annesinin yılbaşı hediyesi olan dijital çizim ve kesim cihazıyla hayatı adeta bambaşka bir şekil aldı. 2 sene önce annesi Karen Newsham, oğlunun bir süredir istediği cihazı, McDonald'a hediye etti.

Annesi hediye etti, hobi olarak başladı şimdi aylık 800 bin TL kazanıyor

McDonald ilk başta eğlence olarak kendisi için çıkartmalar, baskılar yaptı. Özel tasarımlarını sosyal medya hesaplarında paylaşınca ise işler değişti. McDonald'ın paylaşımlarını görenler, kendisi için de üretim yapmasını istedi.

Annesi hediye etti, hobi olarak başladı şimdi aylık 800 bin TL kazanıyor

SİPARİŞLERE YETİŞEMEDİ

McDonald, çevresindeki insanlardan da sipariş aldıkça adeta ünlendi. İlk başlarda günde birkaç saat çalışmayla ayda yaklaşık 200 ürün satıyordu. Siparişler çoğaldıkça evindeki küçük cihazın kapasitesi yetmemeye başladı ve daha büyük, endüstriyel yazıcılara yatırım yapmak zorunda kaldı.

Annesi hediye etti, hobi olarak başladı şimdi aylık 800 bin TL kazanıyor

AYLIK ORTALAMA 800 BİN TL KAZANÇ

Şimdilerde McDonald, haftanın 6 günü ve neredeyse günde 16 saat çalışıyor fakat karşılığını da alıyor. The Sun'ın haberine göre aylık kazancı artık ortalama 20 bin dolar yani yaklaşık 800 bin TL.

Annesi hediye etti, hobi olarak başladı şimdi aylık 800 bin TL kazanıyor

Genç girişimci, "Bu işe başlamak hayatımda aldığım en iyi karardı. Başta sadece küçük bir hobi olarak görüyordum ama öyle bir noktaya geldi ki artık durmaya vaktim yok, siparişlere yetişemiyorum" diyor.

Annesi hediye etti, hobi olarak başladı şimdi aylık 800 bin TL kazanıyor

''OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM''

Annesi ise aldığı hediyeyle durumun buralara gelmesine şaşkın. Karen ilk başta derslerinden geri kalmasından endişe duyduğunu fakat çocuğunun başarısıyla mutlu olduğunu ifade etti:

"Başlangıçta eğitimini aksatmaması gerektiğini düşünüyordum. Ama Caelan okulda mutsuzdu. Girişimci ruhunu keşfettiğinde ve bunu bir işe dönüştürdüğünde, kendi yolunu bulduğunu anladım. Şimdi onunla gurur duyuyorum. İşinde çok yetenekli, müşteri ilişkileri ve trendleri yakalamak konusunda da oldukça başarılı.''

Annesi hediye etti, hobi olarak başladı şimdi aylık 800 bin TL kazanıyor
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