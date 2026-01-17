Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 Fuat İğci

Galatasaray Gaziantep FK CANLI nereden izlenir? Galatasaray Gaziantep ilk 11'ler, maç kadrosu

Galatasaray Gaziantep canlı yayını yoğun ilgi görüyor. Trendyol Süper Lig’de liderliğini korumak isteyen Okan Buruk’un öğrencileri, mücadeleden mutlak üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Galatasaray Gaziantep maçı ilk 11’ler belli olurken gözler maç kadrosuna çevrildi. Sarı kırmızılı ekipte uzun süredir formasına hasret kalan Uğurcan kaleyi devralırken hücum hattında ise İcardi, Yunus, Sane gibi yıldızlar görev yapacak. Galatasaray’da İcardi iki gol atması durumunda Hagi’yi geçerek kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olacak. Peki Galatasaray Gaziantep maçı canlı nereden izlenir? İşte, Galatasaray Gaziantep FK maçı maç kadrosu ve canlı yayın bilgisi…

Galatasaray Gaziantep FK CANLI nereden izlenir? Galatasaray Gaziantep ilk 11'ler, maç kadrosu
Süper Lig’de devre arasının ardından şampiyonluğun favorisi Galatasaray, Gaziantep FK’yı konuk ediyor. Galatasaray - Gaziantep FK mücadelesini Oğuzhan Çakır yönetecek. Galatasaray, sezonun geri kalanında 17 mücadelede 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşarken 42 puanla, ezeli rakibi Fenerbahçe’nin üç puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray, deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Sarı-kırmızılılar, ev sahibi avantajını kullanarak bu başarısını iç sahaya da taşımak istiyor. Peki Galatasaray - Gaziantep FK maçı şifresiz nereden izlenir? İşte, Galatasaray Gaziantep FK canlı izle ekranı…

GALATASARAY GAZİANTEP FK CANLI İZLE

Galatasaray Gaziantep FK maçı canlı izle ekranı beIN Sports 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Mücadele Türkiye’den sadece resmi olarak beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi telefonları veya bilgisayarları üzerinden seyretmek isteyen kullanıcılar Todd TV aracılığıyla karşılaşmayı takip edebilirler.

Galatasaray Gaziantep FK CANLI nereden izlenir? Galatasaray Gaziantep ilk 11’ler, maç kadrosu

GALATASARAY GAZİANTEP CANLI NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray Gaziantep FK mücadelesi saat 20.00’de Rams Park’ta başlayacak. Galatasaray’da kart cezalısı olan Torreira ve Uluslar Kupası’nda mücadele eden Osimhen ve Jakobs Gaziantep mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacak. Galatasaray - Gaziantep FK maçı beIN Sports üzerinden canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI İLK 11’LER

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, İlkay, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

GAZİANTEP FK: Zafer, Sangare, Arda, Mujakic, Perez, Melih, Ogün, Yusuf, Maxim, Bayo, Draguş

Galatasaray Gaziantep FK CANLI nereden izlenir? Galatasaray Gaziantep ilk 11’ler, maç kadrosu

İKİ TAKIM ARASINDA 14. RANDEVU

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisiyle daha önce yaptığı 13 maçta biri hükmen olmak üzere 11 galibiyet aldı. İki takım arasındaki 1 maç beraberlikle sonuçlanırken, 1 müsabakayı da Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 30 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynadığı son 7 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

GALATASARAY’DA EKSİKLER BELLİ OLDU

Galatasaray'da sarı kart cezası bulunan Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, yarınki maçta forma giyemeyecek.Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Victor Osimhen ve Ismail Jakobs da Gaziantep FK maçında görev alamayacak. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı, bugün oynayamayacak. Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray Gaziantep FK CANLI nereden izlenir? Galatasaray Gaziantep ilk 11’ler, maç kadrosu
