Çıkan yangında 37 yıllık emekleri kül oldu, tek tesellileri çocukları oldu!

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'nde 12 Eylül'de gece saatlerinde Ümmü Boylu'nun 37 yıldır yaşadığı evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.

ÇOCUKLAR YANGININ ORTASINDA KALDI

Yangın sırasında bahçede bulunan evin gelini Selvinay Boylu, beşikteki 1 yaşındaki kızı Zümra ile birlikte 4 çocuğu evden çıkardı. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Hasta arkadaşına bakmaya giden ev sahibi Ümmü Boylu ise döndüğünde yaşanan yangını öğrenirken, çocuklara bir şey olmamasını nedeniyle sevindi. Kozan Kaymakamlığı ve Kızılay ekipleri bölgede hasar tespiti yaparak destek olmak için çalışmalara başladı.

"EVİM KÜL OLDU AMA TESELLİM ÇOCUKLARIN SAĞ KALMASI"

Yaşananları anlatan Ümmü Boylu (68), "37 yıldır bu evde yaşıyordum. O gece bir arkadaşım hastaydı, tesadüfen ona bakmaya gitmiştim. Yangın sırasında evde gelinim ve torunlarım vardı. Çok şükür fark edilip çocuklar kurtarıldı. Evim kül oldu ama en büyük tesellim çocukların sağ kalması" dedi.

Ev sahibinin kızı Arife Birdoğan ise gece lavaboya kalktığında duyduğu çıtırtı sesleri üzerine yangını fark edip gelinleri Selvinay Boylu'ya haber verdiğini belirterek, "Bir anda dumanlar sardı. Gelinimiz çocuklarını kurtardı, çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

"İKİ EVİN EŞYASI TAMAMEN YANDI"

Yangın sırasında çocuklarını kucaklayarak dışarı çıkardığını aktaran Selvinay Boylu da" Bahçede oturuyordum, evden yangın var diye bağırdı Arife. İçeri girip çocuklarımı çıkardım. Beşikte 12 aylık kızım vardı, onu da alıp dışarıya çıktık. Her yeri alev sardı. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı ama iki evin eşyası tamamen yandı, darmadağın olduk" şeklinde konuştu.

Kızılay gönüllüsü Türkeş Manga ise "Kozan Kaymakamlığı ve Kızılay Şube Başkanımız Oğuz Cengiz öncülüğünde aileye destek için hasar tespit çalışması yapıldı. Yasal bağış hesabı açıldı, yaraların sarılması için çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.