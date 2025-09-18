Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Çıkan yangında 37 yıllık emekleri kül oldu, tek tesellileri çocukları oldu!

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Gaziköy Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında 37 yıllık birikimini kaybeden Ümmü Boylu, torunlarının ve çocuklarının son anda evden çıktığını kaydederek tüm birikimlerinin küle döndüğünü aktardı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 10:18

'nın ilçesine bağlı Mahallesi'nde 12 Eylül'de gece saatlerinde Ümmü Boylu'nun 37 yıldır yaşadığı evde elektrik kontağından kaynaklı çıktı.

Çıkan yangında 37 yıllık emekleri kül oldu, tek tesellileri çocukları oldu!

ÇOCUKLAR YANGININ ORTASINDA KALDI

Yangın sırasında bahçede bulunan evin gelini Selvinay Boylu, beşikteki 1 yaşındaki kızı Zümra ile birlikte 4 çocuğu evden çıkardı. Alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Hasta arkadaşına bakmaya giden ev sahibi Ümmü Boylu ise döndüğünde yaşanan yangını öğrenirken, çocuklara bir şey olmamasını nedeniyle sevindi. Kozan Kaymakamlığı ve Kızılay ekipleri bölgede hasar tespiti yaparak destek olmak için çalışmalara başladı.

Çıkan yangında 37 yıllık emekleri kül oldu, tek tesellileri çocukları oldu!

"EVİM KÜL OLDU AMA TESELLİM ÇOCUKLARIN SAĞ KALMASI"

Yaşananları anlatan Ümmü Boylu (68), "37 yıldır bu evde yaşıyordum. O gece bir arkadaşım hastaydı, tesadüfen ona bakmaya gitmiştim. Yangın sırasında evde gelinim ve torunlarım vardı. Çok şükür fark edilip çocuklar kurtarıldı. Evim kül oldu ama en büyük tesellim çocukların sağ kalması" dedi.
Ev sahibinin kızı Arife Birdoğan ise gece lavaboya kalktığında duyduğu çıtırtı sesleri üzerine yangını fark edip gelinleri Selvinay Boylu'ya haber verdiğini belirterek, "Bir anda dumanlar sardı. Gelinimiz çocuklarını kurtardı, çok şükür kimseye bir şey olmadı" diye konuştu.

Çıkan yangında 37 yıllık emekleri kül oldu, tek tesellileri çocukları oldu!

"İKİ EVİN EŞYASI TAMAMEN YANDI"

Yangın sırasında çocuklarını kucaklayarak dışarı çıkardığını aktaran Selvinay Boylu da" Bahçede oturuyordum, evden yangın var diye bağırdı Arife. İçeri girip çocuklarımı çıkardım. Beşikte 12 aylık kızım vardı, onu da alıp dışarıya çıktık. Her yeri alev sardı. Çok şükür çocuklara bir şey olmadı ama iki evin eşyası tamamen yandı, darmadağın olduk" şeklinde konuştu.

Çıkan yangında 37 yıllık emekleri kül oldu, tek tesellileri çocukları oldu!

Kızılay gönüllüsü Türkeş Manga ise "Kozan Kaymakamlığı ve Kızılay Şube Başkanımız Oğuz Cengiz öncülüğünde aileye destek için hasar tespit çalışması yapıldı. Yasal bağış hesabı açıldı, yaraların sarılması için çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullandı.

Çıkan yangında 37 yıllık emekleri kül oldu, tek tesellileri çocukları oldu!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akçaabat'ta AVM yangını! Alevler gökyüzünü kapladı
ETİKETLER
#yangın
#adana
#kozan
#kurtarma
#Gaziköy
#Elektrik Kontağı
#Kızılay
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.