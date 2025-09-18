Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Akçaabat'ta AVM yangını! Alevler gökyüzünü kapladı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri iş yerinde büyüyen alevlere hemen müdahale etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 09:57

'un ilçesinin Darıca mahallesinde bir alışveriş merkezinde çıktı. Yoğun duman kütlesinin oluştuğu yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Akçaabat'ta AVM yangını! Alevler gökyüzünü kapladı

ALEVLER BÜYÜDÜ, ULAŞIM TEK ŞERİTTEN VERİLDİ

Alınan bilgiye göre, sabah saat 08.15 sıralarında Darıca mahallesindeki alışveriş merkezinin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti.

Akçaabat'ta AVM yangını! Alevler gökyüzünü kapladı

Yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilirken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

Akçaabat'ta AVM yangını! Alevler gökyüzünü kapladı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bolu’da bir tarih yok oldu! Keyvanlar Konağı yangında küle döndü
ETİKETLER
#yangın
#itfaiye
#trabzon
#iş yeri
#akçaabat
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.