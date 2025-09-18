Akçaabat'ta AVM yangını! Alevler gökyüzünü kapladı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Darıca mahallesinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yoğun duman kütlesinin oluştuğu yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

ALEVLER BÜYÜDÜ, ULAŞIM TEK ŞERİTTEN VERİLDİ

Alınan bilgiye göre, sabah saat 08.15 sıralarında Darıca mahallesindeki alışveriş merkezinin depo kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak verilirken, yangın söndürme çalışmaları sürüyor.