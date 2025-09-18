Bolu’da bir tarih yok oldu! Keyvanlar Konağı yangında küle döndü

İstanbul
Bolu’nun Mudurnu ilçesi Seyrancık Mahallesi’nde bulunan 3 katlı tarihi Keyvanlar Konağı’nda gece saatlerinde yangın çıktı. Ahşap yapısı nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler konağı tamamen sardı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alındı.
Tarihi değeriyle bilinen Keyvanlar Konağı’nın tamamen yanarak kül olması, ilçe halkını yasa boğdu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.