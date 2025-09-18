Menü Kapat
 Murat Makas

Doktorları bile şaşkına çevirdi! Tam 6 kilo ağırlığında: 'Böylesini ilk kez gördük'

Mardin'de yaşayan Cemal Aşar, karnındaki şişlik ve baskı nedeniyle hastaneye başvurdu. Cemal Aşar’a polikistik böbrek hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar vatandaşı ameliyata aldı ve böbrekle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Doktorları bile şaşkına çevirdi! Tam 6 kilo ağırlığında: 'Böylesini ilk kez gördük'
KAYNAK: AA
AA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 10:23

Mardin’de daha önce bir böbreği ameliyatla alınan kişi polikistik böbrek hastalığı nedeniyle hastaneye başvurdu. Normal boyutların üstünde olan böbrek 36 santim uzunluğuna ve 6 kilo ağırlığına ulaşmıştı.

HAFTADA 3 KEZ DİYALİZ GÖRDÜ

Karın içi organlarına baskıdan dolayı şiddetli ağrılar çeken Cemal Aşar (50), Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Sağır ve ekibi tarafından ameliyatla alındı. Haftada üç kez diyaliz görmesine rağmen büyüyen böbrek ameliyatı sonrası Cemal Aşar’ın kontrolleri sürüyor.

Doç. Dr. Sağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın bulantı, kusma, yürümede ve nefes almada zorluk şikayetleriyle hastaneye başvurduğunu söyledi. Hastanın uzun yıllardır polikistik böbrek hastalığıyla mücadele ettiğini aktaran Sağır, bu hastalığın böbreklerin içinin kistlerle dolmasına ve devasa büyüklüğe yol açmasına sebep olduğunu vurguladı.

Doktorları bile şaşkına çevirdi! Tam 6 kilo ağırlığında: 'Böylesini ilk kez gördük'

''İLK KEZ KARŞILAŞTIK''

Sağır, şunları kaydetti:

"Normal insan böbreği 12 santim uzunluğunda, 120-150 gram ağırlığında olmasına rağmen hastamızın böbreği 36 santim uzunluğuna ve 6 kilo ağırlığına ulaşmıştı. Devasa büyüklükteki böbreği aldık. Bu kadar büyüğünü ilk defa aldık. Bu büyüklük hastanın nefes almada zorlanmasına, hatta yürümesini bile zorlaştırıyordu. İç organlarını bile tehlikeye sokuyordu. Hastayla görüşerek ameliyatın riskli olduğunu ama kliniğimizde yapabileceğimizi belirttik. Hasta da tüm riskleri göze alarak ameliyatı Mardin'de olmayı kabul etti. Ameliyat başarıyla geçti. Şimdi hastamız daha rahat nefes alabiliyor ve yürüyebiliyor. Operasyon 1,5 saat sürdü. Hastamız şu an gayet iyi."

Doktorları bile şaşkına çevirdi! Tam 6 kilo ağırlığında: 'Böylesini ilk kez gördük'

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil de böbreğin başarılı operasyonla çıkarıldığını belirterek, ameliyatı yapan ekiplere teşekkür etti.

AYNI HASTALIKTAN 3 AĞABEYİNİ KAYBETMİŞ

Böbreği alınan Aşar ise hastalığının 35 yaşındayken tespit edildiğini, ailenin genelinde bulunduğunu anlattı.
Aynı hastalıktan 3 ağabeyini kaybettiğine dikkati çeken Aşar, şöyle konuştu:

"Sonra hastalığın genetik olduğunu öğrendik. Bu kadar büyük bir böbreği görünce şok oldum. Allah'a şükür şu an kuş gibiyim. 3 metre yürüyemiyordum, nefes alamıyordum, hep acı çekiyordum. Şimdi rahat nefes alıyorum. Allah'a şükürler olsun kurtuldum."

Doktorları bile şaşkına çevirdi! Tam 6 kilo ağırlığında: 'Böylesini ilk kez gördük'

Aşar, ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür etti.

