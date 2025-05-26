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 | Murat Makas

Çocuğun midesinden devasa şekilde çıktı, doktorlar açıklama yaptı: Nadir görülen tablo

Eskişehir'de mide ağrısı, bulantı ile iştahsızlık sebebiyle hastaneye giden küçük kızın midesinden çıkanlar şaşırttı. Op. Dr. İbrahim Yıldırım ve Op. Dr. Berkay Tekkanat mideye yapılan operasyon sonucu "Çocuk yaş grubunda oldukça nadir görülen bir tablo" dedi.

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Çocuğun midesinden devasa şekilde çıktı, doktorlar açıklama yaptı: Nadir görülen tablo
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 15:06
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 15:06

Eskişehir’de hastaneye başvuran 9 yaşındaki kız çocuğunun endoskopik ve radyolojik muayeneleri yapıldı. Çocuğun midesinde tespit edilen devasa saç yumağı şoke etti. Tıp literatüründe 'bezoar'ın olarak adlandırılan ve genellikle uzun süreli saç ya da yabancı madde yeme alışkanlığı sonucu mide içinde birikerek oluştuğu belirtiliyor.

Çocuğun midesinden devasa şekilde çıktı, doktorlar açıklama yaptı: Nadir görülen tablo

GÖZLEM ALTINDA TUTULDU

Midede oluşan kitleyle ilgili Çocuk Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Berkay Tekkanat ve Op. Dr. İbrahim Yıldırım tarafından cerrahi işlem gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası birkaç gün boyunca gözlem altında tutulan hastanın sağlıklı bir şekilde taburcu edildiği öğrenildi.

Çocuğun midesinden devasa şekilde çıktı, doktorlar açıklama yaptı: Nadir görülen tablo

"MİDEYİ TAMAMEN DOLDURDUĞUNU GÖRDÜK"

Operasyonla ilgili açıklamada bulunan Op. Dr. Berkay Tekkanat, "Hastamızın uzun süredir saç yutma alışkanlığı olduğu öğrenildi. Bu saçlar sindirilemediği için zamanla mide içerisinde birikmiş ve devasa bir kitle halini almış. Bu durum, hem fiziksel hem psikolojik açıdan önemli bir sorun. Kitle o kadar büyümüş ki, mideyi tamamen doldurduğunu gördük. Bu tür durumlar zamanında fark edilmediğinde, bağırsak tıkanıklığı, mide delinmesi gibi ciddi ve hayati tehlike arz eden komplikasyonlara yol açabiliyor. Neyse ki zamanında müdahale ettik ve başarılı bir ameliyatla bu kitleyi çıkardık" dedi.

Çocuğun midesinden devasa şekilde çıktı, doktorlar açıklama yaptı: Nadir görülen tablo

"ÇOCUK YAŞ GRUBUNDA OLDUKÇA NADİR GÖRÜLEN BİR TABLO"

Operasyonda görev alan bir diğer cerrah Op. Dr. İbrahim Yıldırım ise, şunları söyledi:
"Bezoar oluşumu, özellikle çocuk yaş grubunda oldukça nadir görülen bir tablo. Ancak son yıllarda, çeşitli faktörlere bağlı olarak saç yeme alışkanlığının (trikofaji) daha sık karşımıza çıkmaya başladığını gözlemliyoruz. Ailelerin bu tür davranışları fark etmesi ve zamanında bir uzmana başvurması hayati önem taşıyor. Bu vaka, bize hem tıbbi hem de psikolojik açıdan bütüncül yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı."

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ETİKETLER
#Saç Yeme
#Bezoar
#Mide Kitle
#Cerrahi Işlem
#Çocuk Cerrahisi
#Endoskopik Muayene
#Radyolojik Muayene
#Trikofaji
#Sağlık
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