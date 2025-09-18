Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye Hollanda'yı yenerse kimle karşılaşacak? Filenin Efeleri çeyrek final rakibi ve maç tarihi

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turunda Hollanda ile eşleşti. A Milli Takım'ın Hollanda'yı yenerse kimle karşılaşacağı ve çeyrek final maçının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Türkiye Hollanda'yı yenerse kimle karşılaşacak? Filenin Efeleri çeyrek final rakibi ve maç tarihi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 10:26
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 10:26

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 Dünya Erkekler Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 'yı 3-0 yenerek gruplardan namağlup çıktı.

3'te 3 yapan Filenin Efeleri son 16 turunda ile karşı karşıya gelecek. 20 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada 'nin Hollanda'yı yenmesi durumunda kimle karşılaşacağı ise gündem oldu.

Türkiye Hollanda'yı yenerse kimle karşılaşacak? Filenin Efeleri çeyrek final rakibi ve maç tarihi

TÜRKİYE HOLLANDA'YI YENERSE KİMLE KARŞILAŞACAK?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, çeyrek finale yükselmesi durumunda - Kanada karşılaşmasının kazananı ile karşı karşıya gelecek. Polonya ve Kanada arasında oynanacak olan karşılaşma ise 20 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımımızın, 2025 Dünya Erkekler Volaybol Şampiyonası kadrosu şöyle:

Türkiye Hollanda'yı yenerse kimle karşılaşacak? Filenin Efeleri çeyrek final rakibi ve maç tarihi

Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

Türkiye Hollanda'yı yenerse kimle karşılaşacak? Filenin Efeleri çeyrek final rakibi ve maç tarihi

TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

, Hollanda'yı yenerek çeyrek finale yükselirse, Polonya - Kanada karşılaşmasının galibiyle 24 Eylül 2025 tarihinde karşı karşıya gelecek.

Mücadelenin saat kaçta başlayacağı ise henüz açıklanmadı. Eşleşmelerin belli olmasının ardından çeyrek final maçlarının saatlerinin duyurulması bekleniyor.

#Voleybol
#Türkiye
#polonya
#a milli takım
#hollanda
#kanada
#dünya şampiyonası
#Aktüel
