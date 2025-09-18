Türkiye Hollanda'yı yenerse kimle karşılaşacak? Filenin Efeleri çeyrek final rakibi ve maç tarihi

Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen 2025 Dünya Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Kanada'yı 3-0 yenerek gruplardan namağlup çıktı.
3'te 3 yapan Filenin Efeleri son 16 turunda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. 20 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak karşılaşmada Türkiye'nin Hollanda'yı yenmesi durumunda kimle karşılaşacağı ise gündem oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, çeyrek finale yükselmesi durumunda Polonya - Kanada karşılaşmasının kazananı ile karşı karşıya gelecek. Polonya ve Kanada arasında oynanacak olan karşılaşma ise 20 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımımızın, 2025 Dünya Erkekler Volaybol Şampiyonası kadrosu şöyle:
Pasör: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija
Orta oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan
Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
A Milli Takım, Hollanda'yı yenerek çeyrek finale yükselirse, Polonya - Kanada karşılaşmasının galibiyle 24 Eylül 2025 tarihinde karşı karşıya gelecek.
Mücadelenin saat kaçta başlayacağı ise henüz açıklanmadı. Eşleşmelerin belli olmasının ardından çeyrek final maçlarının saatlerinin duyurulması bekleniyor.