TGRT Haber
Benim Sayfam
23°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

KYK Yurt Time başvuruları ne zaman 2025? KYK Yurt Time başvuruları nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın KYK yurtlarında kalan ve kendilerine ek gelir sağlamak isteyen öğrencilerin başvurduğu KYK Yurt Time projesinin başvuru tarihleri gündeme geldi. Öğrenciler tarafından KYK Yurt Time başvuruları ne zaman, nasıl yapılır sorularının cevapları araştırılıyor.

KYK Yurt Time başvuruları ne zaman 2025? KYK Yurt Time başvuruları nasıl yapılır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 10:01

Gençlik ve Spor Bakanlığı () tarafından geçtiğimiz günlerde KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce yurtlarına yerleşti.

Yurtlara yerleşen öğrenciler tarafından KYK Yurt Time projesi araştırılmaya başlandı. GSB tarafından yürütülen proje öğrencilerin KYK yurtlarında kalırken aynı zamanda ek gelir elde etmelerine imkan sağlıyor.

Öğrenciler tarafından KYK Yurt Time başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

KYK Yurt Time başvuruları ne zaman 2025? KYK Yurt Time başvuruları nasıl yapılır?

KYK YURT TİME BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

GSB tarafından henüz 2025-2026 eğitim öğretim yılının güz dönemi için KYK Yurt Time başvurularının ne zaman başlayacağı duyurulmadı.

Geçtiğimiz yıl KYK Yurt Time güz dönemi başvuruları 16-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yılda eylül ayı içerisinde başvuruların gerçekleştirilmesi ve ekim ayında sonuçların açıklanması bekleniyor. GSB tarafından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

KYK Yurt Time başvuruları ne zaman 2025? KYK Yurt Time başvuruları nasıl yapılır?

KYK YURT TİME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2025?

KYK Yurt Time Başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrenciler e-Devlet sistemine giriş yaparak "Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu" bölümünden başvurularını gerçekleştirebiliyorlar.

Başvurusu kabul edilen öğrenciler haftalık sekiz saati geçmeyecek şekilde KYK yurtlarında spor faaliyetlerinde görev alıyorlar.

TGRT Haber
