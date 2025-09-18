Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TCMB açıkladı: Kısa vadeli dış borç temmuzda arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini paylaştı. Açıklanan rapora göre kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda hazirana göre yüzde 1,1 artarak 170,9 milyar dolara yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 10:42

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), Temmuz 2025 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı. Kısa vadeli dış borç (KVDB) stoku, temmuzda hazirana göre yüzde 1,1 artarak 170,9 milyar dolara çıktı. Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda hazirana göre yüzde 1,1 artarak 170,9 milyar dolara çıktı.

TCMB açıkladı: Kısa vadeli dış borç temmuzda arttı!

Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren, kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku 223,3 milyar olarak gerçekleşti. Bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,3 artarak 74,4 milyar dolar olurken Merkez Bankası kaynaklı yükümlülükler yüzde 1,6 azalarak 28,9 milyar dolara indi.

TCMB açıkladı: Kısa vadeli dış borç temmuzda arttı!

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, bir önceki aya göre yüzde 3,5 azalarak 9,8 milyar doları olarak kayıtlara geçti. Yurt dışı yerleşik bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 2 azalışla 19,5 milyar dolar oldu.

TCMB açıkladı: Kısa vadeli dış borç temmuzda arttı!

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 0,2 azalarak 20,9 milyar dolara inerken TL cinsinden mevduatları yüzde 7,8 gerileyerek 24,2 milyar dolar olarak belirlendi.

Diğer sektörler kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku, bir önceki aya göre yüzde 2,1 artarak 67,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

TCMB açıkladı: Kısa vadeli dış borç temmuzda arttı!

Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari krediler yüzde 1,7 yükselerek 62,4 milyar olurken nakit krediler kaynaklı yükümlülükler yüzde 6,6 artarak 5,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

TCMB açıkladı: Kısa vadeli dış borç temmuzda arttı!

Döviz kompozisyonu incelendiğinde, kısa vadeli dış borç stoku stokunun yüzde 36'sının dolar, yüzde 26'sının avro, yüzde 23'ünün ve yüzde 15'inin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

TCMB açıkladı: Kısa vadeli dış borç temmuzda arttı!

Kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stokunda, temmuz ayı itibarıyla bankalar ve diğer sektörlerin kredi yükümlülükleri yaklaşık 60 milyar dolara yükselirken yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'de yerleşik bankalardaki mevduat stoku ise yaklaşık 65 milyar dolara çıktı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Özgür Erdursun net oran verdi
Kadınlara özel destek projesi: 157 Bin 500 TL’ye varan ödeme
ETİKETLER
#Ekonomi
#dolar
#tcmb
#Türk Lirası
#Euro Truck Simulator 2
#Kısa Vadeli Dış Borç
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.