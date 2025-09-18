Benfica teknik direktörü kim oldu? Jose Mourinho Benfica teknik direktörü mü oldu?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı.

Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından bir sonraki durağı belli oldu. İddialara göre Jose Mourinho, Benfica ile anlaşmak üzere.

Taraftarlar tarafından Benfica teknik direktörü kim olduğu ve Jose Mourinho'nun olup olmayacağı merak ediliyor.

JOSE MOURİNHO BENFİCA TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Jose Mourinho, Benfica ile 2027 yılına kadar sözlü anlaşma sağladığı. Portekizli teknik adamın 24 saat içerisinde Benfica ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Jose Mourinho geçtiğimiz günlerde Benfica ile görüşmek için Lizbon'a gitmişti. Klübün binasına girerken basına verdiği röportajda "benfica bana ilgilenip ilgilenmediğimi sordu. Evet dedim. Görüşmekten memnun olacağımı söyledim. Benfica'ya hayır diyen teknik direktör kim oldu? Ben değilim. Bakalım neler olacak göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

BENFİCA TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLDU?

Benfica, teknik direktörü Bruno Lage ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ karşısında alınan mağlubiyetin ardından yollarını ayırmıştı. Portekiz devinin henüz yeni teknik direktörünün kim olacağı resmi olarak açıklanmadı.

Ancak basında çıkan iddialara göre Benfica ile teknik direktör Jose Mourinho sözlü olarak anlaşma sağladı.