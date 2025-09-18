Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
23°
Emlak
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Konut krizine hükümetten sıra dışı çözüm! Turistik konutlar 'kalıcı kiralık' oluyor

Türkiye gibi son yıllarda konut arzı konusunda sıkıntı yaşayan İspanya'da hükümet usulsüzlük tespit edilen 53 bin turistik konutu kalıcı kiralık konuta dönüştürme kararı aldı.

KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 11:21

hükümeti, ülkede giderek büyüyen konut krizine karşı radikal bir adım attı. Başbakan Pedro Sanchez, Malaga’da yaptığı açıklamada yaklaşık 53 bin turistik konutun artık tatil amaçlı değil, vatandaşların yaşamına uygun şekilde kalıcı kiralık konutlara dönüştürüleceğini duyurdu.

Konut krizine hükümetten sıra dışı çözüm! Turistik konutlar 'kalıcı kiralık' oluyor
Kiralık ev arayanlara kritik uyarı! Kapora dolandırıcılarına dikkat: Binlerce liranız gidebilir

GEREKÇESİNİ DE AÇIKLADI

Sanchez, kararın gerekçesini “Bu dairelerin büyük bölümünde binlerce usulsüzlük tespit ettik. Artık gençlerimizin ve ailelerimizin barınma ihtiyacına hizmet edecekler” sözleriyle açıkladı.

Konut Bakanlığı, söz konusu dairelerin Airbnb ve Booking gibi turizm odaklı platformlardan çıkarılması talimatını verdi. Böylece bu evlerin sadece uzun vadeli kiralama için piyasada yer alması sağlanacak. Airbnb’den yapılan açıklamada ise “İspanya’da işbirliğine ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye dayalı yeni bir dönem başlıyor” denilerek karara destek mesajı verildi.

Konut krizine hükümetten sıra dışı çözüm! Turistik konutlar 'kalıcı kiralık' oluyor

EN FAZLA ENDÜLÜS ETKİLENDİ

Turistik konut kaydının en yoğun şekilde silindiği bölge 16 bin 740 konutla Endülüs oldu. Onu 8 bin 698 ile Kanarya Adaları, 7 bin 729 ile Katalonya, 7 bin 499 ile Valensiya Topluluğu, 2 bin 640 ile Galiçya, 2 bin 373 ile Balear Adaları, 1 bin 531 ile Madrid ve 1 bin 402 ile Murcia izledi.

Konut krizine hükümetten sıra dışı çözüm! Turistik konutlar 'kalıcı kiralık' oluyor

MADRİD'DE DURUM BAŞKA

Konut Bakanlığı ayrıca Madrid’deki istisnai duruma dikkat çekti. Verilere göre başvuruların yüzde 83’ü geçici kiralama amaçlı yapılırken, yalnızca yüzde 17’si turistik kiralama olarak gerçekleşti. Bu durum, başkentte konut piyasasının farklı bir baskıyla karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

ETİKETLER
#ispanya
#ispanya
#kiralık ev
#konut arzı
#kiralık konut
#Emlak
TGRT Haber
