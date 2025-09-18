Menü Kapat
TGRT Haber
23°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Günlük 24 milyon TL'lik dev vurgun! 50 bin TL'ye onlarca banka hesabı satın almışlar

Adana merkezli 3 ilde yapılan yasadışı bahis çetesine yönelik dev bir operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 9'u kadın 33 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin günlük kazancının 24 milyon TL olduğu ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 11:05

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Sanal Devriye’ sırasında oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine savcılıktan alınan izinle şahıslar hakkında teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Adana merkezli, ve bağlantılı bir yasadışı bahis şebekesi ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, yurt dışındaki bahis sitelerini satın alarak Türkiye’de bu siteler üzerinden bahis oynattıkları belirlendi.

Günlük 24 milyon TL'lik dev vurgun! 50 bin TL'ye onlarca banka hesabı satın almışlar

HESAP SATIN ALMIŞLAR...

Yasadışı bahisten elde edilen paraların farklı hesaplara aktarılması amacıyla çok sayıda hesap satın alındığı ve hesap sahiplerine aylık ortalama 50 bin lira ödeme yapıldığı tespit edildi. Elde edilen bilgiler üzerine 3 gün önce Adana, Kocaeli ve Malatya’da şafak operasyonu düzenleyen polis, 9’u kadın 33 şüpheliyi gözaltına aldı.

Günlük 24 milyon TL'lik dev vurgun! 50 bin TL'ye onlarca banka hesabı satın almışlar

GÜNLÜK 24 MİLYON TL VURGUN

Polis operasyon sırasında evlerde yaptığı aramada çok sayıda dijital materyale el koydu. El konulan materyallerde yapılan incelemede şüphelilerin hesap hareketliliğinin günlük 24 milyon lira olduğu belirlendi. Şüphelilerin günlük 24 milyon lirayı kripto paraya çevirip, yurt dışına aktardığı da ortaya çıkarıldı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.

