Bir Anadolu Şenliği'nin son iki durağı Bingöl ve Bitlis

Bir Anadolu Şenliği ile Bingöl’de buluşmaya çok az kaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bir Anadolu Şenliği”nin son iki durağının Bingöl ve Bitlis olacağını açıkladı.

DOPDOPLU PROGRAM SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

19-25 Eylül’de Bingöl’de, 22-28 Eylül’de ise Bitlis’te konserlerden tiyatroya, çocuk etkinliklerinden sinemaya kadar dopdolu bir program sanatseverlerle buluşacak.

Şenlik, her yaştan ziyaretçiye unutulmaz kültür ve sanat deneyimleri sunacak. Sosyal medyada vatandaşlar Bingöl’de bu tarz bir etkinliğin ilk defa olacağını belirterek heyecanlı olduklarını dile getiriyor.

Bingöl Belediye Park alanında ise Alişan ve Aydilge sahne alacak.