Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 Murat Makas

Bir Anadolu Şenliği'nin son iki durağı Bingöl ve Bitlis

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bir Anadolu Şenliği”nin son iki durağı Bingöl ve Bitlis olacak.

Bir Anadolu Şenliği ile ’de buluşmaya çok az kaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bir Anadolu Şenliği”nin son iki durağının Bingöl ve olacağını açıkladı.

DOPDOPLU PROGRAM SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR

19-25 Eylül’de Bingöl’de, 22-28 Eylül’de ise Bitlis’te konserlerden tiyatroya, çocuk etkinliklerinden sinemaya kadar dopdolu bir program sanatseverlerle buluşacak.

Şenlik, her yaştan ziyaretçiye unutulmaz kültür ve sanat deneyimleri sunacak. Sosyal medyada vatandaşlar Bingöl’de bu tarz bir etkinliğin ilk defa olacağını belirterek heyecanlı olduklarını dile getiriyor.

Bingöl Belediye Park alanında ise Alişan ve Aydilge sahne alacak.

ETİKETLER
#bingöl
#bitlis
#konser
#tiyatro
#Sinema Koltukları
#Bir Anadolu Şenliği
#Çocuk Etkinlikleri
#Kültür - Sanat
