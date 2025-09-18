Meta ekranlı akıllı gözlüğünü resmen tanıttı: İşte özellikleri ve fiyatı

Söylentiler doğru çıktı. Meta'nın ekranlı ilk artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü, Meta Ray-Ban Display adıyla resmen tanıtıldı. Fiyatı 799 dolar olarak belirlenen cihaz 30 Eylül'de ABD'deki sınırlı sayıda mağazada satışa sunulacak. Gözlüğün, 2026 yılının başlarında ise Kanada, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık'a geleceği belirtiliyor.

META RAY-BAN DİSPLAY NELER SUNUYOR?

Ray-Ban Display bir adet kamera, ses işlevselliği ve yarı saydam bir ekranla (HUD) geliyor. Kullanıcılar ekranda mesajlarını görebiliyor, yapay zeka ile etkileşime geçebiliyor, yol tarifleri alabiliyor ve görüntülü arama gerçekleştirebiliyor.

Ekranı el hareketleri ile kontrol edebiliyorsunuz. Örneğin parmaklarınızı sağa, sola, aşağıya, yukarıya kaydırarak bir mesaja cevap verebiliyorsunuz. Gözlükler, bu etkileşimleri mümkün kılan Meta Neural Band adında özel bir EMG bilekliğiyle birlikte geliyor.

META CEO'SU CANLI YAYINDA DENEDİ

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Meta Connect 2025 etkinliği sırasında canlı bir demo gerçekleştirdi. Gözlüğü kullanarak Spotify'ı açıp şarkı çaldı, fotoğraf çekti, mevcut fotoğraflarını görüntüledi ve gerçek zamanlı altyazı özelliğini denedi.

Meta'nın belirttiğine göre, ekran görsellerle Meta yapay zekasını, mesajlaşma ve görüntülü aramayı, fotoğrafları önizleme ve yakınlaştırmayı, adım adım yaya navigasyonunu, canlı altyazıları ve çevirileri ve müzik çalmayı destekliyor.

Connect 2025 etkinliği, Zuckerberg'in Ray-Ban Display kullanarak yaptığı POV yayınıyla başladı. Gözlüğün sağ tarafındaki ekranda Spotify, takvim hatırlatıcıları, metin sohbetleri ve gelen görüntüler gösteriliyordu. Kullanıcı, bu bildirimlere konuşarak mesaj yazarak, emoji göndererek veya önceden yazılmış bir ifade seçerek cevap verebiliyor.

Gözlük ve bileklik, siyah ve kum olmak üzere iki renkte ve standart ve büyük olmak üzere iki boyutta geliyor. Tüm gözlüklerde, ışık koşullarına otomatik olarak uyum sağlayan Transitions lensleri bulunuyor.

Zuckerberg'in açıklamasına göre, gözlüğün ekranı "son derece yüksek çözünürlüğe" sahip. HUD tam renkli ve görüş alanının her derecesi için 42 pikseli destekliyor. Karşılaştırmak gerekirse, Meta Quest 3S'de bu oran derece başına 20 pikseldi.

Gözlüklerin "karma kullanımda altı saat ve toplamda 30 saate kadar batarya ömrü" sunduğu belirtilirken, Meta Neural Band bilekliğinin ise 18 saat batarya ömrü ve IPX7 suya dayanıklılık derecesi bulunuyor.