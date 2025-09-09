WhatsApp kullananlara kötü haber! Meta'nın eski güvenlik şefi her şeyi anlattı

ABD merkezli teknoloji devi Meta'nın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig şirkete şok bir dava açtı. Eski güvenlik şefi, uygulamanın milyarlarca kullanıcısını tehlikeye atan güvenlik ve gizlilik açıklarının, Meta yetkilileri tarafından bilerek göz ardı edildiğini iddia ediyor.

New York Times (NYT) gazetesinin Baig, California Kuzey Bölge Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde şirketi, milyarlarca WhatsApp kullanıcısını tehlikeye atan güvenlik ve gizlilik açıklarına karşı gerekli adımları atmamakla suçladı.

"ŞİRKET ÇALIŞANLARI WHATSAPP VERİLERİNE ERİŞEBİLİR" İDDİASI

Binlerce şirket çalışanının, WhatsApp kullanıcılarının hassas verilerine erişebileceğini belirten Baig, Meta'nın ayrıca her gün 100 binden fazla hesaba yönelik siber saldırılarla da uygun şekilde mücadele etmediğini ifade etti.

Baig, denetimleri sırasında tespit ettiği güvenlik zafiyetleri konusunda şirketin üst yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg dahil yetkililerini uyardığını ancak şubatta bu girişimine "misilleme" olarak işten çıkarıldığını savundu.

Bir meta sözcüsü ise konuya ilişkin açıklamasında, davadaki iddiaları, "düşük performansı nedeniyle işten çıkarılan eski bir çalışanın, ekibimizin sıkı çalışmalarını yanlış temsil eden iddiaları" şeklinde nitelendirerek reddetti.