Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp kullananlara kötü haber! Meta'nın eski güvenlik şefi her şeyi anlattı

WhatsApp'ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig, şirkete dava açarak uygulamada kullanıcıları tehlikeye atan güvenlik açıklarının olduğunu iddia etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
WhatsApp kullananlara kötü haber! Meta'nın eski güvenlik şefi her şeyi anlattı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 15:18
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 15:18

ABD merkezli teknoloji devi 'nın popüler mesajlaşma uygulaması 'ın eski güvenlik şefi Attaullah Baig şirkete şok bir dava açtı. Eski güvenlik şefi, uygulamanın milyarlarca kullanıcısını tehlikeye atan güvenlik ve açıklarının, Meta yetkilileri tarafından bilerek göz ardı edildiğini iddia ediyor.

New York Times (NYT) gazetesinin Baig, California Kuzey Bölge Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde şirketi, milyarlarca WhatsApp kullanıcısını tehlikeye atan güvenlik ve gizlilik açıklarına karşı gerekli adımları atmamakla suçladı.

WhatsApp kullananlara kötü haber! Meta'nın eski güvenlik şefi her şeyi anlattı

"ŞİRKET ÇALIŞANLARI WHATSAPP VERİLERİNE ERİŞEBİLİR" İDDİASI

Binlerce şirket çalışanının, WhatsApp kullanıcılarının hassas verilerine erişebileceğini belirten Baig, Meta'nın ayrıca her gün 100 binden fazla hesaba yönelik siber saldırılarla da uygun şekilde mücadele etmediğini ifade etti.

WhatsApp kullananlara kötü haber! Meta'nın eski güvenlik şefi her şeyi anlattı

Baig, denetimleri sırasında tespit ettiği güvenlik zafiyetleri konusunda şirketin üst yöneticisi (CEO) dahil yetkililerini uyardığını ancak şubatta bu girişimine "misilleme" olarak işten çıkarıldığını savundu.

Bir meta sözcüsü ise konuya ilişkin açıklamasında, davadaki iddiaları, "düşük performansı nedeniyle işten çıkarılan eski bir çalışanın, ekibimizin sıkı çalışmalarını yanlış temsil eden iddiaları" şeklinde nitelendirerek reddetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
WhatsApp, iPhone'un sevilen özelliğini kendi uygulamasına taşıyor
WhatsApp'ın klasik tasarımı tarihe karışıyor! Tepeden tırnağa yenilenen arayüz sızdırıldı
ETİKETLER
#gizlilik
#whatsapp
#mark zuckerberg
#meta
#siber saldırı
#güvenlik açıkları
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.