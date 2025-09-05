WhatsApp'ın klasik tasarımı tarihe karışıyor! Tepeden tırnağa yenilenen arayüz sızdırıldı

WhatsApp, iOS 26 ile tam uyumlu hale gelmek için uygulamada köklü bir değişikliğe gidiyor. Yakın zamanda yayınlanan iOS 25.24.10.70 beta sürümüyle yapılan incelemelerde, WhatsApp'ın Apple'ın yeni "Sıvı Cam" (Liquid Glass) tasarım dilini uygulamaya entegre edeceği ortaya çıktı.

DEĞİŞİM ADIM ADIM GERÇEKLEŞECEK

WABetaInfo'nun haberine göre, dönüşüm süreci aşamalı olarak planlandı. Güncellenen arayüz, ancak geçiş tamamen tamamlandığında kullanıcılara sunulacak.

"Liquid Glass" tasarımını ilk alacak öğeler, ekranın alt kısmındaki ana gezinme bileşenleri olacak. WhatsApp, şeffaflık efektlerinin, yansımaların ve animasyonların okunabilirliği veya erişilebilirliği engellemediğinden emin olmak için her bir bileşeni dikkatle test ediyor. Beta sürümünde görülen hafif şeffaflık efekti, testler ilerledikçe daha fazla öğeye yayılacak.

Geçiş tamamlandığında, iOS 26 kullanıcıları WhatsApp'taki her bir öğenin "Liquid Glass" estetiğini taşıdığı yenilenmiş bir arayüzle karşılaşacak.

iOS 26 güncellemesi Eylül 2025'te final sürüm olarak yayınlanacak. Yeni sürümü önceden denemek isteyenler, Apple'ın Beta programına kaydolarak telefonuna yükleyebiliyor.