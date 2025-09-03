WhatsApp'a Instagram'ın çok sevilen bir özelliği geliyor

WhatsApp'ın Instagram Hikayeler'e benzer "Durum Güncellemeleri" özelliği, kullanıcıların 24 saat içinde kaybolan fotoğraf ve videolar paylaşmasına imkan tanıyor. Dünya genelinde her gün yaklaşık 1,5 milyar kişi tarafından kullanılan özellik, yakında yeni bir seçenek ile güçlenecek. Meta, Instagram'da yıllardır kullanılan "Yakın Arkadaşlar" sistemini WhatsApp'a da taşımaya hazırlanıyor.

WHATSAPP'A "YAKIN ARKADAŞLAR" LİSTESİ GELİYOR

Instagram kullanıcıları uzun süredir hikayelerini tüm takipçileri yerine yalnızca belirledikleri yakın arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. WABetaInfo'nun aktardığına göre Meta, aynı seçeneği WhatsApp kullanıcılarına da sunacak.

Şu anda WhatsApp durum güncellemeleri için üç farklı gizlilik ayarı bulunuyor:

Kişilerim: Güncellemeyi tüm kişilerle paylaşır.

Güncellemeyi tüm kişilerle paylaşır. Şunlar hariç kişilerim...: Seçilen kişiler dışında herkesle paylaşır.

Seçilen kişiler dışında herkesle paylaşır. Sadece şunlarla paylaş...: Güncellemeyi yalnızca belirlenen kişilerle paylaşır.

Pek çok kullanıcı, "Sadece şunlarla paylaş" seçeneğini zaten geçici bir Yakın Arkadaşlar listesi gibi kullanıyordu. Yeni özellikle birlikte hem bu seçenek korunacak hem de ayrı bir kalıcı Yakın Arkadaşlar listesi oluşturulabilecek.

NASIL İŞLEYECEK?

WABetaInfo'nun TestFlight sürümünde keşfettiği bilgilere göre kullanıcılar, gizlilik ayarları ekranından özel bir Yakın Arkadaşlar listesi hazırlayabilecek. Durum güncellemesi paylaşılırken, güncellemeyi tüm kişilere göstermek ya da yalnızca bu listeyle sınırlı tutmak mümkün olacak.

Instagram'da olduğu gibi, yalnızca yakın arkadaşlarla paylaşılan durumların çevresinde farklı renkte bir halka bulunacak. Böylece kullanıcıların paylaşımı özel olarak sınırlı bir grupla yaptığı kolayca anlaşılacak. Ayrıca listenin kendisi gizli olacak; kişiler eklenip çıkarıldığında kimseye bildirim gitmeyecek.