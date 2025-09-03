Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp'a Instagram'ın çok sevilen bir özelliği geliyor

WhatsApp, Instagram'daki "Yakın Arkadaşlar" özelliğini Durum Güncellemeleri için test ediyor. Yeni özellikle kullanıcılar, Durum Güncellemelerini sadece belirledikleri "Yakın Arkadaşlar" listesiyle paylaşabilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
WhatsApp'a Instagram'ın çok sevilen bir özelliği geliyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 15:14
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 15:14

'ın Instagram Hikayeler'e benzer "Durum Güncellemeleri" özelliği, kullanıcıların 24 saat içinde kaybolan fotoğraf ve videolar paylaşmasına imkan tanıyor. Dünya genelinde her gün yaklaşık 1,5 milyar kişi tarafından kullanılan özellik, yakında yeni bir seçenek ile güçlenecek. Meta, Instagram'da yıllardır kullanılan "Yakın Arkadaşlar" sistemini WhatsApp'a da taşımaya hazırlanıyor.

WHATSAPP'A "YAKIN ARKADAŞLAR" LİSTESİ GELİYOR

Instagram kullanıcıları uzun süredir hikayelerini tüm takipçileri yerine yalnızca belirledikleri yakın arkadaşlarıyla paylaşabiliyor. WABetaInfo'nun aktardığına göre Meta, aynı seçeneği WhatsApp kullanıcılarına da sunacak.

WhatsApp'a Instagram'ın çok sevilen bir özelliği geliyor

Şu anda WhatsApp durum güncellemeleri için üç farklı gizlilik ayarı bulunuyor:

  • Kişilerim: Güncellemeyi tüm kişilerle paylaşır.
  • Şunlar hariç kişilerim...: Seçilen kişiler dışında herkesle paylaşır.
  • Sadece şunlarla paylaş...: Güncellemeyi yalnızca belirlenen kişilerle paylaşır.

Pek çok kullanıcı, "Sadece şunlarla paylaş" seçeneğini zaten geçici bir Yakın Arkadaşlar listesi gibi kullanıyordu. Yeni özellikle birlikte hem bu seçenek korunacak hem de ayrı bir kalıcı Yakın Arkadaşlar listesi oluşturulabilecek.

WhatsApp'a Instagram'ın çok sevilen bir özelliği geliyor

NASIL İŞLEYECEK?

WABetaInfo'nun TestFlight sürümünde keşfettiği bilgilere göre kullanıcılar, gizlilik ayarları ekranından özel bir Yakın Arkadaşlar listesi hazırlayabilecek. Durum güncellemesi paylaşılırken, güncellemeyi tüm kişilere göstermek ya da yalnızca bu listeyle sınırlı tutmak mümkün olacak.

WhatsApp'a Instagram'ın çok sevilen bir özelliği geliyor

Instagram'da olduğu gibi, yalnızca yakın arkadaşlarla paylaşılan durumların çevresinde farklı renkte bir halka bulunacak. Böylece kullanıcıların paylaşımı özel olarak sınırlı bir grupla yaptığı kolayca anlaşılacak. Ayrıca listenin kendisi gizli olacak; kişiler eklenip çıkarıldığında kimseye bildirim gitmeyecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
WhatsApp’ta yeni dönem: Telefon numarasına gerek kalmayacak
Apple kullanıcılarına uyarı: WhatsApp’ta siber casusluk faaliyeti ortaya çıktı
ETİKETLER
#whatsapp
#Instagram Sorunları
#Yakın Arkadaşlar
#Durum Güncellemeleri
#Gizlilik Ayarları
#Özel Paylaşım
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.