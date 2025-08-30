Menü Kapat
Apple kullanıcılarına uyarı: WhatsApp’ta siber casusluk faaliyeti ortaya çıktı

WhatsApp, Apple cihazlarda keşfedilen güvenlik açıklarının siber casusluk amaçlı kullanıldığını açıkladı. Uzmanlar, saldırının yalnızca WhatsApp’la sınırlı kalmadığını, başka uygulamaları da etkileyebileceğini söylüyor.

Apple kullanıcılarına uyarı: WhatsApp’ta siber casusluk faaliyeti ortaya çıktı
’ın sahibi ’dan yapılan açıklamaya göre, cihazlarda ikinci bir üzerinden saldırılar gerçekleştirilebiliyor. Sorunun, cihaz senkronizasyon mesajlarında yetersiz yetkilendirmeden kaynaklandığı ve yamayla kapatıldığı bildirildi.

Apple kullanıcılarına uyarı: WhatsApp’ta siber casusluk faaliyeti ortaya çıktı

Özellikle iOS için WhatsApp v2.25.21.73 öncesi sürümler, WhatsApp Business v2.25.21.78 ve Mac için WhatsApp v2.25.21.78 risk altında görülüyor. Bu açık sayesinde saldırganların, hedef cihazlarda rastgele URL’lerden içerik çalıştırabileceği belirtildi.

Apple kullanıcılarına uyarı: WhatsApp’ta siber casusluk faaliyeti ortaya çıktı

SALDIRI SOFİSTİKE VE SINIRLI

Meta, bu güvenlik açığının “sofistike” bir kapsamında kullanıldığını ve dünya genelinde 200’den az kullanıcının potansiyel olarak etkilendiğini duyurdu. Uluslararası Af Örgütü araştırmacısı Donncha o Cearbhaill, sivil toplum kuruluşlarının da hedef alınanlar arasında bulunduğunu, adli inceleme için veriler topladıklarını açıkladı.

Apple kullanıcılarına uyarı: WhatsApp’ta siber casusluk faaliyeti ortaya çıktı

WHATSAPP DIŞINDAKİ UYGULAMALAR DA RİSK ALTINDA

Cearbhaill, saldırının yalnızca iPhone değil, kullanıcılarını da etkileyebileceğini vurguladı. İlk bulgulara göre, WhatsApp dışındaki bazı uygulamaların da bu saldırılardan zarar görmüş olabileceği ifade edildi.

Apple kullanıcılarına uyarı: WhatsApp’ta siber casusluk faaliyeti ortaya çıktı
