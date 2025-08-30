Apple kullanıcılarına uyarı: WhatsApp’ta siber casusluk faaliyeti ortaya çıktı

WhatsApp’ın sahibi Meta’dan yapılan açıklamaya göre, iOS cihazlarda ikinci bir güvenlik açığı üzerinden saldırılar gerçekleştirilebiliyor. Sorunun, cihaz senkronizasyon mesajlarında yetersiz yetkilendirmeden kaynaklandığı ve yamayla kapatıldığı bildirildi.

Özellikle iOS için WhatsApp v2.25.21.73 öncesi sürümler, WhatsApp Business v2.25.21.78 ve Mac için WhatsApp v2.25.21.78 risk altında görülüyor. Bu açık sayesinde saldırganların, hedef cihazlarda rastgele URL’lerden içerik çalıştırabileceği belirtildi.

SALDIRI SOFİSTİKE VE SINIRLI

Meta, bu güvenlik açığının “sofistike” bir saldırı kapsamında kullanıldığını ve dünya genelinde 200’den az kullanıcının potansiyel olarak etkilendiğini duyurdu. Uluslararası Af Örgütü araştırmacısı Donncha o Cearbhaill, sivil toplum kuruluşlarının da hedef alınanlar arasında bulunduğunu, adli inceleme için veriler topladıklarını açıkladı.

WHATSAPP DIŞINDAKİ UYGULAMALAR DA RİSK ALTINDA

Cearbhaill, saldırının yalnızca iPhone değil, Android kullanıcılarını da etkileyebileceğini vurguladı. İlk bulgulara göre, WhatsApp dışındaki bazı uygulamaların da bu saldırılardan zarar görmüş olabileceği ifade edildi.