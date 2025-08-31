Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Murat Makas

WhatsApp’ta yeni dönem: Telefon numarasına gerek kalmayacak

Telefon numarası paylaşmadan sohbet başlatmayı mümkün kılacak özellik test aşamasında.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
WhatsApp’ta yeni dönem: Telefon numarasına gerek kalmayacak
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
31.08.2025
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
31.08.2025
saat ikonu 13:50

WhatsApp, iletişimi daha pratik ve güvenli hale getirecek bir yenilik üzerinde çalışıyor. "Kullanıcı adıyla arama" özelliği sayesinde, artık bir kişinin telefon numarasını bilmeden de onunla bağlantı kurulabilecek.

Yeni özellikle birlikte sohbet başlatmak isteyen kullanıcılar, uygulamanın sohbetler sekmesindeki eylem düğmesine tıklayarak kişi ve grup listesine ulaşacak. Buradaki arama çubuğuna yazılan kullanıcı adları, ’ın sisteminde taranacak. Eğer eşleşme bulunursa, ilgili hesap arama sonuçlarında görünecek ve kullanıcıyla doğrudan sohbet başlatılabilecek.

Bu sayede rehberde kayıtlı olmayan kişilerle kurmak da oldukça kolaylaşacak. Özelliğin küresel çapta çalışacak olması ise en dikkat çeken noktalardan biri. Yani kullanıcılar sadece kendi ülkelerinde değil, dünyanın herhangi bir yerindeki WhatsApp kullanıcılarına da kullanıcı adı üzerinden ulaşabilecek.

WhatsApp’ta yeni dönem: Telefon numarasına gerek kalmayacak

GİZLİLİK ÖN PLANDA

WhatsApp, bu yenilikte gizliliği de göz ardı etmiyor. Bir kullanıcının profil fotoğrafı herkese açık şekilde ayarlanmışsa, kullanıcı adı aramalarında da bu fotoğraf görülebilecek. Ancak fotoğraf yalnızca belirli kişilerle paylaşılıyorsa arama sonuçlarında yer almayacak.

Ayrıca kullanıcı adı üzerinden açılan yeni sohbetler, mevcut konuşmaların bulunduğu Sohbetler sekmesinde görünecek. Böylece tüm iletişim tek bir ekrandan yönetilebilecek.

Kullanıcı adı belirlemek isteyenler için numara paylaşmadan arkadaşlarla, iş çevresiyle ya da yeni insanlarla tanışmak kolaylaşacak. Ancak bu özellik zorunlu tutulmayacak. İsteyen kullanıcılar WhatsApp’ı her zamanki gibi yalnızca telefon numarasıyla kullanmaya devam edebilecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Apple kullanıcılarına uyarı: WhatsApp’ta siber casusluk faaliyeti ortaya çıktı
ABD'de çalışanlarına WhatsApp yasağı
ETİKETLER
#gizlilik
#whatsapp
#iletişim
#Global Gap
#Kullanıcı Adıyla Arama
#Yeni Özellikler
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.