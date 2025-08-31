WhatsApp’ta yeni dönem: Telefon numarasına gerek kalmayacak

WhatsApp, iletişimi daha pratik ve güvenli hale getirecek bir yenilik üzerinde çalışıyor. "Kullanıcı adıyla arama" özelliği sayesinde, artık bir kişinin telefon numarasını bilmeden de onunla bağlantı kurulabilecek.

Yeni özellikle birlikte sohbet başlatmak isteyen kullanıcılar, uygulamanın sohbetler sekmesindeki eylem düğmesine tıklayarak kişi ve grup listesine ulaşacak. Buradaki arama çubuğuna yazılan kullanıcı adları, WhatsApp’ın sisteminde taranacak. Eğer eşleşme bulunursa, ilgili hesap arama sonuçlarında görünecek ve kullanıcıyla doğrudan sohbet başlatılabilecek.

Bu sayede rehberde kayıtlı olmayan kişilerle iletişim kurmak da oldukça kolaylaşacak. Özelliğin küresel çapta çalışacak olması ise en dikkat çeken noktalardan biri. Yani kullanıcılar sadece kendi ülkelerinde değil, dünyanın herhangi bir yerindeki WhatsApp kullanıcılarına da kullanıcı adı üzerinden ulaşabilecek.

GİZLİLİK ÖN PLANDA

WhatsApp, bu yenilikte gizliliği de göz ardı etmiyor. Bir kullanıcının profil fotoğrafı herkese açık şekilde ayarlanmışsa, kullanıcı adı aramalarında da bu fotoğraf görülebilecek. Ancak fotoğraf yalnızca belirli kişilerle paylaşılıyorsa arama sonuçlarında yer almayacak.

Ayrıca kullanıcı adı üzerinden açılan yeni sohbetler, mevcut konuşmaların bulunduğu Sohbetler sekmesinde görünecek. Böylece tüm iletişim tek bir ekrandan yönetilebilecek.

Kullanıcı adı belirlemek isteyenler için numara paylaşmadan arkadaşlarla, iş çevresiyle ya da yeni insanlarla tanışmak kolaylaşacak. Ancak bu özellik zorunlu tutulmayacak. İsteyen kullanıcılar WhatsApp’ı her zamanki gibi yalnızca telefon numarasıyla kullanmaya devam edebilecek.