ABD'de çalışanlarına WhatsApp yasağı

ABD, İran savaşına fiili olarak katılım göstermesiyle siber savaşa karşı da ülkedeki önlemleri artırdı. Kongre çalışanlarının WhatsApp uygulamasını tüm uygulamalarda indirmesi ve kullanması yasaklandı. Tüm yüklü uygulamalar tek tek silinecek.



İNDİRİLEN WHATSAPP UYGULAMALARI SİLİNECEK



Yüksek güvenlik riski olduğu vurgulanarak tüm çalışanlar uyarıldı. Axios haber sitesinin ulaştığı iç yazışmaya göre ABD Temsilciler Meclisi'nin baş idari görevlisi "Temsilciler Meclisi çalışanları, mobil telefon, masaüstü veya web tarayıcı sürümleri dahil olmak üzere herhangi bir işyeri cihazına WhatsApp uygulamasını indiremez veya indirmişse de tutamaz". talimatını geçti.

Ayrıca "Siber Güvenlik Ofisi, kullanıcı verilerini nasıl koruduğu konusunda şeffaflık eksikliği, depolanan veri şifrelemesinin olmaması ve kullanımıyla ilgili potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle WhatsApp'ı kullanıcılar için yüksek riskli olarak değerlendirdi."denildi.



WHATSAPP'A ALTERNATİFLER SIRALANDI



Bilinmeyen numaraların da bu dönemde problemli olduğuna dikkat çekerek WhatsApp uygulamasına alternatif olarak Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage ve FaceTime gösterildi.



DEEPSEEK MİCROSOFT COPILOT YASAKLI



ABD Temsilciler Meclisi idaresi, çalışanların verilerinin korunması için son yıllarda dijital ve yapay zeka alanında DeepSeek, ByteDance uygulamaları ile Microsoft Copilot'a kısmı yasaklar getirmişti.



CHATGPT YASAKLI



Kongre çalışanlarının ChatGPT kullanımı ciddi şekilde kısıtlanmış, ofislere yalnızca ücretli sürüm olan ChatGPT Plus'ın kullanılabileceği talimatı verilmişti.