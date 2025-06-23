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 | Banu İriç

ABD'de çalışanlarına WhatsApp yasağı

ABD'nin İsrail ve İran arasındaki savaşa fiili olarak dahil olmasıyla ülkede önlemler artırıldı. Siber Güvenlik Ofisi WhatsApp kullanılmasına yasak getirdi.

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ABD'de çalışanlarına WhatsApp yasağı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 20:22
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 20:22

ABD, İran savaşına fiili olarak katılım göstermesiyle siber savaşa karşı da ülkedeki önlemleri artırdı. Kongre çalışanlarının WhatsApp uygulamasını tüm uygulamalarda indirmesi ve kullanması yasaklandı. Tüm yüklü uygulamalar tek tek silinecek.

ABD'de çalışanlarına WhatsApp yasağı
İNDİRİLEN WHATSAPP UYGULAMALARI SİLİNECEK


Yüksek güvenlik riski olduğu vurgulanarak tüm çalışanlar uyarıldı. Axios haber sitesinin ulaştığı iç yazışmaya göre ABD Temsilciler Meclisi'nin baş idari görevlisi "Temsilciler Meclisi çalışanları, mobil telefon, masaüstü veya web tarayıcı sürümleri dahil olmak üzere herhangi bir işyeri cihazına WhatsApp uygulamasını indiremez veya indirmişse de tutamaz". talimatını geçti.
Ayrıca "Siber Güvenlik Ofisi, kullanıcı verilerini nasıl koruduğu konusunda şeffaflık eksikliği, depolanan veri şifrelemesinin olmaması ve kullanımıyla ilgili potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle WhatsApp'ı kullanıcılar için yüksek riskli olarak değerlendirdi."denildi.

ABD'de çalışanlarına WhatsApp yasağı
WHATSAPP'A ALTERNATİFLER SIRALANDI


Bilinmeyen numaraların da bu dönemde problemli olduğuna dikkat çekerek WhatsApp uygulamasına alternatif olarak Microsoft Teams, Wickr, Signal, iMessage ve FaceTime gösterildi.


DEEPSEEK MİCROSOFT COPILOT YASAKLI


ABD Temsilciler Meclisi idaresi, çalışanların verilerinin korunması için son yıllarda dijital ve yapay zeka alanında DeepSeek, ByteDance uygulamaları ile Microsoft Copilot'a kısmı yasaklar getirmişti.


CHATGPT YASAKLI


Kongre çalışanlarının ChatGPT kullanımı ciddi şekilde kısıtlanmış, ofislere yalnızca ücretli sürüm olan ChatGPT Plus'ın kullanılabileceği talimatı verilmişti.

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