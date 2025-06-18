İnterneti kapatmaya hazırlanan İran'dan vatandaşlara WhatsApp çağrısı

İran İsrail'in artan siber saldırı tehditlerine karşı radikal önlemler almaya başladı. Hükümet, vatandaşlarının küresel internete erişimini yavaşlatarak ve hatta tamamen kesmeyi planlayarak dijital sınırlarını sıkılaştırıyor. Ek olarak vatandaşlara WhatsApp'ı silmeleri yönünde çağrı yapıldı.

İsrail'in siber saldırılarını sınırlamak amacıyla İran, vatandaşlarının internete erişimini yavaşlatmaya başladı ve küresel interneti tamamen kesmeyi planlıyor.

The Verge sitesinin aktardığına göre, hükümet sözcüsü Fateme Mohajerani, yakın zamanda yaptığı bir televizyon yayınında, bu kararın, "geçici, hedefli ve kontrollü olup siber saldırılara karşı koymaya yönelik" bir önlem olduğunu söyledi.

İNTERNET HİZMETLERİNE ERİŞİM ZORLAŞTI

İran'daki vatandaşlar, mesajlaşma uygulamaları, haritalar ve zaman za man internetin kendisi gibi temel ama kritik iletişim hizmetlerine erişemediklerini söylüyor. Cloudflare, salı günü iki büyük İranlı mobil operatörün fiilen çevrim dışı olduğunu bildirdi. The New York Times ise İranlıların sıkça yasaklı sitelere erişmek için kullandığı VPN hizmetlerinin bile erişiminin giderek zorlaştığını aktardı.

VATANDAŞLARA "WHATSAPP'I SİLİN" ÇAĞRISI

Savaşın ortasında İran hükümeti, vatandaşları ülkenin en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp'ı silmeye çağırıyor.

Yetkililer, Meta'ya ait uygulamanın İsrail tarafından casusluk amacıyla kullanıldığını iddia ederken WhatsApp bu iddiaları Associated Press'e yaptığı açıklamada şiddetle reddetti.

Diğer bazı haberlerde, İran'da popüler olan başka bir mesajlaşma uygulaması Telegram'ın da engellendiği belirtiliyor.

Bağımsız analist grubu NetBlocks, salı günü yerel saatle 17.30'dan itibaren İran'dan çıkan internet trafiğinde ciddi bir düşüş gözlemlediğini bildirdi. İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı Tasnim haber ağına göre, İranlılar devlet tarafından işletilen ulusal internet hizmetine erişmeye devam edebilecek, ancak iki İranlı yetkili Times'a yaptığı açıklamada iç bant genişliğinin yüzde 80'e kadar azaltılabileceğini söyledi.