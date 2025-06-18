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 | Berrak Arıcan

ABD yıldırım saldırısına hazırlanıyor! Hava filosu yola çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'gerçek bir son' istediğini söylemesinin ardından ABD Hava Kuvvetleri harekete geçti. ABD, İngiltere ve Avrupa'ya 40'tan fazla jet gönderdi. Bu uçaklar arasında gizli savaş bombardıman uçakları ve havadan havaya yakıt ikmal uçakları da bulunuyor.

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ABD yıldırım saldırısına hazırlanıyor! Hava filosu yola çıktı
KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 11:54
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 11:54

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına 'gerçek bir son' vereceğini söyleyerek Kanada'da gerçekleşen G7 Zirvesi'nden erken ayrıldı. Trump, erken dönüşün sebebinin 'ateşkes' olmadığını söyledi ve 2 günlük bir süre verdi. Trump'ın bu süreçte bir yıldırım saldırısına hazırlandığı öne sürüldü.

ABD yıldırım saldırısına hazırlanıyor! Hava filosu yola çıktı

ABD'NİN HAVA FİLOSU YOLA ÇIKTI

The Sun'ın haberine göre, en az 30 büyük hava-hava yakıt ikmal uçağı Atlantik'in üzerinden uçtu ve bunları en az bir düzine F-22 Raptor ve F-35 Lightning jeti izledi.

Trump, ABD'ye saldırı olması durumunda ordunun 'tüm güç ve kudretini' kullanacağını söylemesinin ardından USS Nimitz uçak gemisi de USS Carl Vinson uçak gemisini de Orta Doğu'ya gönderdi.

ABD yıldırım saldırısına hazırlanıyor! Hava filosu yola çıktı

AVRUPA'YA JET GÖÇÜ!

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait onlarca KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağı ve KC-46 Pegagus tanker uçağı, İskoçya'nın Prestwick, Almanya'nın Ramstein, İspanya'nın Moron ve Girit'in Hanya üslerine indi. En az dört KC-135 Stratotanker Glasgow Prestwick Havaalanı'na indi.

ABD yıldırım saldırısına hazırlanıyor! Hava filosu yola çıktı

Saatler sonra Pentagon, Avrupa ve Ortadoğu'daki birliklerini takviye etmek amacıyla en az bir düzine F-22 ve F-35 savaş uçağını bölgeye gönderdi.

ABD yıldırım saldırısına hazırlanıyor! Hava filosu yola çıktı

SAVAŞ UÇAKLARI İRAN İÇİN KULLANILABİLİR!

Uzmanlar, F-22 ve F-35'lerin büyük ihtimalle Tel Aviv'in Demir Kubbe ve savunma füzelerinin azalması endişesiyle İsrail'in hava savunmasını güçlendirmek için kullanılacağını söyledi. Ancak savaş uçaklarının İran içindeki hedefleri vurmak için de kullanılabileceğinden endişe ediliyor.

ABD yıldırım saldırısına hazırlanıyor! Hava filosu yola çıktı

İRAN-İSRAİL ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

ABD yıldırım saldırısına hazırlanıyor! Hava filosu yola çıktı

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

ABD yıldırım saldırısına hazırlanıyor! Hava filosu yola çıktı

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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