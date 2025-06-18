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 | Berrak Arıcan

İran'ın balistik füzeleri karşısında İsrail'in Arrow hava savunma füzeleri azalıyor

ABD basınından Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, İran'ın misilleme saldırısında kullandığı balistik füzeleri durdurmak için İsrail'in kullandığı Arrow hava savunma sistemindeki füzelerin tükenmek üzere olduğunu yazdı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.06.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
18.06.2025
saat ikonu 11:01

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde 6. günde de devam ederken ABD basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail'in Arrow balistik füze savunma sisteminde kullandığı füzelerin tükenmek üzere olduğu belirtildi.

İran'ın balistik füzeleri karşısında İsrail'in Arrow hava savunma füzeleri azalıyor

ABD, DESTEK VEREBİLİR!

Yetkili, ABD'nin bu durumun farkında olduğunu ve bu nedenle İsrail'in savunmasını karadan, denizden ve havadan gelecek saldırılara karşı güçlendirmeye yönelik adımlar attığını söyledi.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ülkeye savunma sistemleri sevk ettiğini belirten yetkili, ABD envanterindeki önleyici füzelerin de tükenme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

İran'ın balistik füzeleri karşısında İsrail'in Arrow hava savunma füzeleri azalıyor

İSRAİL'İN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ARROW

İsrail'in Hava Savunma Sistemi mimarisi, Demir Kubbe (4-70 kilometre), Davut Sapanı (40-300 kilometre), Arrow 2 (500 kilometre) ve Arrow 3 (2 bin 400 kilometre) olmak üzere 4 katmana ayrılıyor.

İran'dan gelen balistik füzelerin çoğunun Arrow 2 ve Arrow 3 hava savunma sistemleriyle engelleniyor.

İran'ın balistik füzeleri karşısında İsrail'in Arrow hava savunma füzeleri azalıyor

Atmosfer içi füzeleri engellemek için tasarlanan Arrow 2 sistemi 2000 yılında hizmete girerken, atmosfer dışı balistik füzeleri için geliştirilen Arrow 3, 2017'de kullanılmaya başlanmıştı.

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