İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 6.günde de devam ediyor. İsrail'in saldırılarına karşılık İran hipersonik füzelerle misilleme gerçekleştirdi. İsrail halkı geceyi sığınaklarda geçirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Binyamin Netanyahu görüştü. ABD'nin savaşa girmeyi değerlendirdiği iddia edildi. Netanyahu, İran'da bir iç karışıklık oluşturmak için rejim değişikliği çağrılarını sürdürdü. Trump, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için ''Nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz'' sözlerini kullandı. Hamaney ise "Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." dedi.

İşte İran-İsrail savaşının 6. gününde yaşanan son dakika gelişmeleri: