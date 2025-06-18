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18.06.2025

Savaşın 6. günü: İran, İsrail'e hipersonik füzelerle karşılık verdi!

İran ve İsrail arasındaki çatışmalar 6.günde de devam ediyor. İsrail'in saldırılarına karşılık İran hipersonik füzelerle misilleme gerçekleştirdi. İsrail halkı geceyi sığınaklarda geçirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Binyamin Netanyahu görüştü. ABD'nin savaşa girmeyi değerlendirdiği iddia edildi. Netanyahu, İran'da bir iç karışıklık oluşturmak için rejim değişikliği çağrılarını sürdürdü. Trump, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için ''Nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz'' sözlerini kullandı. Hamaney ise "Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." dedi. 

İşte İran-İsrail savaşının 6. gününde yaşanan son dakika gelişmeleri:

Tarih 09:35

'ABD SAVAŞA GİRECEK' İDDİASI

ABD'li ve İsrailli medya kuruluşları, Washington yönetiminin İran'a karşı savaşa girebileceğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz Orta Doğu'da nasıl bir adım atacağına karar vermediğini belirten CNN International, Cumhuriyetçilerin "İran ile savaşa girmek dışında bir seçenek olmadığını" giderek daha sık dillendirdiğine dikkat çekti.

 

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Tarih 09:35

İRAN: F-35 UÇAĞI DÜŞÜRDÜK

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Tahran'ın güneyindeki Veramin İlçe Kaymakamı Hüseyin Abbasi, İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının Veramin çevresinde imha edilerek düştüğünü belirtti.

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Tarih 08:10

İSRAİL'E İHA SALDIRILARI

İsrail ordusu, ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesine sızan bir insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu iddia etti. Ordudan yapılan açıklamada, bu sabah Celile bölgesindeki birkaç kasabada "bir sızma tespit edilmesi üzerine" sirenlerin aktifleştirilmesinin ardından hava kuvvetlerinin bir düşman İHA'sına karşı koyduğu ifade edildi.


 

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Tarih 07:31

İRAN'DA ASKERİ FABRİKA HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, İran'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Ordudan yapılan açıklamada, İran'a ait askeri fabrikaların vurulduğu öne sürüldü.

Açıklamada, bu gece düzenlenen saldırılara 50'den fazla savaş uçağının katıldığı belirtildi. Hava saldırısının birkaç saat boyunca devam ettiği bilgisini veren İsrail ordusu, hedef alınan askeri tesisler arasında füze yapımında kullanılan merkezler olduğunu da duyurdu.

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Tarih 05:01

İSRAİL, İRAN'DA ÜNİVERSİTE VURDU

 İsrail ile İran arasında karşılıklı saldırılar devam ederken İsrail, Tahran’ın kuzeydoğusundaki İmam Hüseyin Üniversitesine saldırı düzenledi.

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Tarih 04:30

İRAN'DA HALK DESTEK İÇİN SOKAĞA DÖKÜLDÜ

 İran’ın başkenti Tahran’da kalabalık gruplar, İsrail’e karşı saldırılara destek için Filistin Meydanı’nda toplandı.

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Tarih 04:00

İSRAİL: İRAN'IN PETROL RAFİNERİ VURDUK

İsrail medyası jetlerin Tahran'da petrol rafinerilerini vurduğunu duyurdu. Ayrıca Reuters, İsrail güçlerinin ekim ayında da saldırı düzenlediği füze üretim tesisini vurduğunu belirtti. 

Tarih 03:00

İRAN FETTAH FÜZELERİYLE İSRAİL'İ VURDU

Karşılıklı saldırılar devam ederken, ilerleyen saatlerde İran Devrim Muhafızları "Fettah füzelerimiz düşman savunmasını aşarak İsrail hava sahasında tam hakimiyet sağladı" açıklaması yaptı.


 

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Tarih 02:30

HAMANEY: ASLA PAZARLIK YAPMAYACAĞIZ

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceklerini ve onlarla asla pazarlık yapmayacaklarını vurguladı.

Hamaney’in sosyal meyda hesabından Arapça paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Terörist siyonist rejimle kararlılıkla mücadele edilmelidir. Siyonistlerle asla pazarlık yapmayacağız." ifadeleri yer aldı.

 

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Tarih 02:05

TAHRAN'A BOMBALAR YAĞIYOR

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını açıkladı. 
 

Tarih 01:59

İRAN HÜRMÜZ BOĞAZI'NI MAYINLAYABİLİR!

Amerikan New York Times (NYT) gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin yeni değerlendirmelere yer verildi.

ABD'li yetkililer, haberde, ABD'nin, İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısı halinde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaya başlayacağını düşündüklerini belirtti.

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Tarih 01:35

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

İran, İsrail’in saldırılarına karşılık yeniden balistik füze saldırılarına başladı. İran'dan ateşlenen füzeler, Batı Şeria'nın El Halil kenti semalarında görüntülendi.

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Tarih 01:30

TRUMP VE NETANYAHU'DAN 'SAVAŞ' GÖRÜŞMESİ

ABD ve İsrail medyasına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail’in İran'a yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiği öne sürüldü.  

"Hamaney'in nerede saklandığını biliyoruz. İran'ın 'sözde' lideri kolay bir hedef" diyen Trump, "Hamaney'i en azından şimdilik ortadan kaldırmayacağız ama sabrımız tükeniyor" diyen ve İran'a yönelik "Kayıtsız şartsız teslim olun" çağrısı yapan Trump ilerleyen saatlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla telefonda görüştü. 


 

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Tarih 01:00

İRAN'DA 'TERÖR TİMİ' YAKALANDI

İran, başkent Tahran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına faaliyet yürüttüğünü öne sürdüğü bir grubun gözaltına alındığını duyurdu. Kaymakam Yardımcısı Muradi, şüpheli araçta yapılan ilk incelemede büyük miktarda patlayıcı madde, hedefleme sistemlerine sahip mini dronlar, ileri seviye savaş silahları, gelişmiş haberleşme ekipmanları ve uzaktan kumandalı sistemler ele geçirildiğini söyledi.

Tarih 00:35

İRAN İSRAİL'İN HAVA ÜSLERİNİ VURDU

İran, son misilleme saldırısında İsrail’in hava üslerinin hedef aldığını bildirdi. Açıklamada, “Siyonist rejimin İran topraklarına yaptığı küstahça saldırıya misilleme olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri savaşçıları, Gerçek Vaat 3 operasyonunun onuncu dalgasında etkili bir harekat planlayarak ve uygulayarak, bu saldırının (İsrail saldırılarının) kaynaklandığı hava üslerini hedef aldı.” ifadelerine yer verildi.

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