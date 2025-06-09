iOS 26, iOS 19'un yerine tanıtıldı: Çıkış tarihi, özellikleri ve desteklenen modeller

Apple, WWDC 25'te büyük bir sürprize imza atarak iOS 19'u atlayıp doğrudan iOS 26'yı tanıttı. Yepyeni "Liquid Glass" tasarımıyla gelen iOS 26; baştan sona yenilenen arayüzü, gelişmiş yapay zeka entegrasyonları ve kullanıcı deneyimini sadeleştiren dokunuşlarıyla dikkat çekiyor. İşte iOS 26 özellikleri, çıkış tarihi ve tüm detaylar...

Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC 25) etkinliğini gerçekleştirdi. Şirketin yeni yazılımlarını duyurduğu lansmanda iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 26 özellikleri resmen tanıtıldı. İşte Liquid Glass tasarımına sahip iOS 26 yenilikleri, çıkış tarihi ve tüm detaylar...

IOS 19 GİTTİ, IOS 26 GELDİ

Apple geçtiğimiz yıl iOS 18 işletim sistemi sürümünü tanıtmıştı. Normal şartlarda bu yıl iOS 19 bekleniyordu. Ancak şirket, platform isimlendirmelerinde önemli bir strateji değişikliği yaparak 7 numara birden atladı ve iOS 26 sürümünü duyurdu.

iOS 26, teknoloji devinin Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini tanıtmasından sonraki ikinci büyük iOS güncellemesi olarak karşımıza çıktı. Hatırlatmak gerekirse iOS 18; yazıları iyileştirme araçları, özel emoji oluşturmak için Genmoji ve ChatGPT entegrasyonu gibi bazı temel YZ özellikleri kazanmıştı.

Bununla birlikte Siri'ye yönelik vaat edilen bazı geliştirmeler (örneğin telefon ekranını görüp buna göre işlem yapabilme yeteneği) ertelenmişti ve bu yıl piyasaya sürülmesi bekleniyor.

IOS 26 VE LIQUID GLASS TASARIMI

Apple'ın yeni "Liquid Glass" tasarım diliyle baştan sona yeniden tasarlanan iOS 26 ile birlikte işletim sisteminin birçok öğesi büyük ölçüde değişiyor. Kilit ekranındaki saat artık ekranın daha büyük bir kısmını kaplayabilecek şekilde uzayabiliyor.

Kamera uygulaması daha sade bir düzene kavuştu, birçok kontrol gizlenerek daha temiz bir deneyim sunuluyor. Safari'de web sayfaları kenardan kenara görüntüleniyor ve sekme çubuğu artık içeriğin üzerinde süzülüyor.

'TELEFON' VE 'MESAJLAR' UYGULAMALARI YENİLENİYOR

Apple'ın "Telefon" uygulamasına da bazı yenilikler ekledi. Bunlar arasında en dikkat çekeni; gelen aramaları sizin yerinize cevaplayabilen ve siz hatta beklerken sizin yerinize hatta kalabilen bir "Call Screening" özelliği oldu.

Mesajlar uygulamasına "özelleştirilebilir arka planlar" seçeneği eklendi. Apple'ın sunmuş olduğu hazır arka planları kullanabileceğiniz gibi kendi fotoğraflarınızı seçebilecek ve/veya Image Playground yapay zeka özelliği ile oluşturulmuş görselleri de kullanabileceksiniz.

iOS 26 özellikleri ile birlikte Mesajlar uygulamasında anket oluşturulabilecek. Grup sohbetlerinde artık "Yazıyor..." ibaresi gözükecek. Yeni emojiler oluşturmak için, Apple artık sadece metin açıklaması kullanmak yerine iki emojiyi birleştirme imkanı (Genmoji destekli) sunacak.

APPLE INTELLIGENCE, CANLI ÇEVİRİ YAPABİLECEK

iOS 26 özellikleri arasında, Apple Intelligence tarafından desteklenen ve gerçek zamanlı çeviri yapabilen Canlı Çeviri işlevi tanıtıldı. Bu çeviriler tamamen cihaz üzerinde çalışan modellerle gerçekleşiyor. Metin mesajlarında ya da telefon ve FaceTime görüşmeleri sırasında çeviri yapılabiliyor. Geliştiriciler de Canlı Çeviri API'si sayesinde özelliği kendi uygulamalarına entegre edebilecek.

Apple Music'e şarkı sözü çevirisi ve telaffuz desteği geliyor. AutoMix özelliğiyle şarkılar DJ gibi kesintisiz bir şekilde birbirine bağlanabilecek. Ayrıca favori sanatçılarınızı ve çalma listelerinizi uygulamanın en üstüne sabitleyebileceksiniz.

Apple Haritalar, tercih ettiğiniz güzergahları öğrenip, trafik ya da gecikme olursa size bildirim gönderecek. Ziyaret ettiğiniz yerleri sonradan görebilecek ve bunları arkadaşlarınızla kolayca paylaşabileceksiniz.

Kullanıcılar, Apple Wallet uygulaması üzerinden dijital kimlik oluşturabilecek. Ayrıca biniş kartları güncellenerek havaalanının iç haritalarına erişim sağlayacak. Apple Pay ise Apple Intelligence sayesinde, Apple Pay dışında yaptığınız siparişleri takip edebilecek.

OYUNLARA ÖZEL UYGULAMA: GAMES

Apple, tamamen oyun odaklı yeni bir platform olan Games (Oyunlar) uygulamasını tanıttı.

Games uygulamasında, App Store'dan indirmiş olduğunuz tüm oyunlara ve Apple Arcade kitaplığına erişebileceksiniz. "Play Together" sekmesinde ise arkadaşlarınızın hangi oyunları oynadığını görebilecek, aranızdaki mücadelelerin lider tablolarını inceleyebileceksiniz.

GÖRSEL ZEKA İLE EKRANDA GÖRDÜKLERİNİZİ DAHA İYİ ANLAYABİLİRSİNİZ

Apple ayrıca, iPhone ekranınızdaki içerikleri daha iyi anlamanızı sağlayan Görsel Zeka özelliğini kullanıma sunuyor.

Tanıtımda, sosyal medyada bir fotoğrafta görülen bir ceketin ekran görüntüsünün alınarak Görsel Zeka ile Google'da aranabildiği gösterildi. Ek olarak ekranınızdaki bir şey hakkında ChatGPT'ye soru da sorabiliyorsunuz.

IOS 26 ALACAK TELEFONLAR: TAM LİSTE

"Peki iOS 26 ne zaman gelecek?" sorusunun cevabı da nihayet belli oldu. Donanım Haber'in haberine göre, iOS 26 güncellemesi iPhone 11 ve üzeri iPhone modellerine sunulacak. iOS 26 alacak telefonlar listesi şu şekilde: