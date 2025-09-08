WhatsApp, iPhone'un sevilen özelliğini kendi uygulamasına taşıyor

WhatsApp geçtiğimiz ay Android kullanıcıları için hareketli fotoğraf desteği sunmasının ardından, şimdi de iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği bir özelliği devreye alıyor. Artık Live Photo (Canlı Fotoğraf) özelliğiyle çekilmiş fotoğraflar, orijinal dinamik klipler olarak sohbetlerde, gruplarda ve kanallarda paylaşılabilecek.

Kullanıcılar bu fotoğrafları statik bir görüntü olarak mı yoksa orijinal hareketli klip olarak mı göndereceklerine karar verebilecekler.

WHATSAPP CANLI FOTOĞRAF DESTEĞİNE KAVUŞTU

Güncellemeden önce bir canlı fotoğraf paylaşıldığında, hareket ve ses özelliği kaybolarak ya statik bir görüntüye ya da düşük kaliteli bir GIF'e dönüşüyordu.

Artık birine canlı fotoğraf gönderirken küçük resmin üzerinde özel bir Live Photo simgesi beliriyor. Alıcılar bu simgeye dokunarak fotoğrafı canlı modda izleyebiliyor ve içeriğin doğru hareketini ve sesini dinleyebiliyorlar. En önemlisi alınan bir Live Photo, galeriye kaydedildiğinde iOS Fotoğraflar uygulamasında orijinal formatında korunuyor.

Özellik platformlar arası uyumluluğu da artırıyor; iOS'tan gönderilen bir canlı fotoğraf, Android cihazlarda hareketli fotoğraf olarak, Android'den gönderilen hareketli fotoğraflar ise iOS'ta canlı fotoğraf olarak görünecek.