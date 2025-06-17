Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

WhatsApp'ta reklam dönemi resmen başladı

Meta, popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a uzun süredir gündemde olan reklam özelliğini ekliyor. Kullanıcıların günlük paylaşımlar yaptığı Durum (Stories) bölümünde artık sponsorlu içerikler de gösterilecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
17.06.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
17.06.2025
saat ikonu 09:24

WhatsApp reklamları kullanıma sunuyor. Meta, pazartesi günü yapmış olduğu açıklama ile Hikayeler benzeri durum özelliği aracılığıyla artık işletmelerin reklamlarını göstereceğini duyurdu.

Durum özelliği, WhatsApp'ın "Güncellemeler" sekmesinde yer alıyor ve kullanıcıların kaybolan metin, fotoğraf, sesli not veya video mesajları paylaşmasına olanak tanıyor. Ancak artık arkadaşlarınızdan veya ailenizden gelen güncellemelerin yanı sıra sponsorlu içeriklerle de karşılaşabilirsiniz.

WhatsApp'ta reklam dönemi resmen başladı

WHATSAPP KURUCULARI REKLAMA KARŞIYDI

Meta, kurucularının tamamen karşı olduğu "WhatsApp'a reklam getirme" fikrini yıllardır düşünüyordu. Şirket 2020'de uygulama içi reklam planlarını geri çekmiş olsa da, WhatsApp Başkanı Will Cathcart 2023'te şirketin hâlâ bu konuda çalışmalar yürüttüğünü doğrulamıştı. Geçtiğimiz yıl Meta, reklamlardan 160 milyar dolardan fazla gelir elde etti.

Meta, reklamları ilgi alanlarınıza göre uyarlayacağını söylüyor. Bunun için "sınırlı" bilgiler kullanacak: Bulunduğunuz ülke veya şehir, diliniz, takip ettiğiniz kanallar ve platform üzerindeki reklamlarla etkileşimleriniz. Ayrıca, Meta'nın Hesap Merkezi'ne katıldıysanız, reklam tercihlerinizi buradan değiştirebilirsiniz.

"TELEFON NUMARALARI GÜVENDE OLACAK"

Meta, kullanıcıların telefon numaralarını "reklam verenlere asla satmayacağını veya paylaşamayacağını", aynı zamanda "mesajlarınızı, aramalarınızı veya gruplarınızı reklamlar için kullanmayacağını" belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TEKNOFEST İstanbul'a geri dönüyor! İşte festivalin net tarihi ve yeri
Çinlilerin uçan bisiklet modeli tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
ETİKETLER
#gizlilik
#whatsapp
#reklam
#Aydınlık
#kolaylık
#meta
#güvenlik
#mesajlaşma
#Durum Özelliği
#Güncellemeler
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.