En iyi 10 uzun yol arabasını seçtiler! Bir numarada sürpriz var

Uygun fiyatlı, konforlu ve yakıt cimrisi ikinci el sedanlar uzun yola çıkacaklar için listelendi. İlk sırada yer alan model ise birçoklarını şaşırtabilir.

Uzun yol sürüşlerinde her sedan aynı performansı göstermiyor. Bazı araçlar yakıt verimliliğini, bazıları ise konforu öne çıkarıyor. En iyiler ise bu ikisi arasında mükemmel bir denge kuruyor. Kullanılmış otomobil pazarında, hem uzun menzilli hem de güvenilir, ekonomik ve konforlu bir araç bulmak zorlu bir süreç olabilir. Neyse ki, piyasada bu kriterleri karşılayan, tek depo ile yüzlerce kilometre gidebilen harika modeller mevcut.

İşte topspeed'den derlenen habere göre uzun mesafelerde hem ekonomik hem de konforlu sürüş vaat eden en iyi 10 ikinci el sedan:,

10. 2016 CHEVROLET MALIBU 2.5

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 7,1 L/100 km

Menzil: 687 km

Modern tasarımı ve sessiz kabiniyle dikkat çeken Malibu, yumuşak süspansiyon yapısıyla uzun yolda yormuyor. Kullanımı kolay bilgi-eğlence sistemi, geniş iç hacmi ve sarsıntısız motoruyla ideal bir yol arkadaşı.

9. 2020 FORD FUSION SE

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 6,9 L/100 km

Menzil: 717 km

Ford’un son sedan neslinden biri olan Fusion SE, konforlu yapısı ve dengeli sürüşüyle uzun yolculuklar için birebir. Ergonomik koltukları, geniş kabini ve akıllı teknolojileriyle sürücüyü yormuyor.

8. 2017 HONDA CIVIC LX

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 5,6 L/100 km

Menzil: 717 km

Hem şehir içi hem uzun yol performansı ile öne çıkan Civic LX, düşük yakıt tüketimi, geniş iç mekanı ve yüksek güvenilirliğiyle sürücüsüne gönül rahatlığı sağlıyor. Kompakt bir model olmasına rağmen konfordan ödün vermiyor.

7. 2016 LEXUS IS200T

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 7,3 L/100 km

Menzil: 727 km

Lüks ile verimliliği birleştiren IS200t, kaliteli iç mekanı ve detaylara verdiği önemle öne çıkıyor. Yeterli güç, sessiz yolculuk ve makul yakıt tüketimi ile lüks sınıfta makul bir tercih.

6. 2017 TOYOTA CAMRY SE

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 7,1 L/100 km

Menzil: 739 km

Yılların değişmeyen tercihi Camry, konfor ve güvenilirlikte yine sınıfının lideri. SE paketiyle biraz sportif dokunuş da sunuyor ama asıl gücü yumuşak sürüşü ve dayanıklılığı.

5. 2018 ACURA TLX 2.4

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 7,1 L/100 km

Menzil: 746 km

Lüks segmentin sessiz yıldızlarından TLX, sade tasarımı ve teknolojik içeriğiyle dikkat çekiyor. Çift ekranlı bilgi-eğlence sistemi alışkanlık istese de genel kalite hissi yüksek.

4. 2017 AUDI A4 2.0T FWD

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 6,4 L/100 km

Menzil: 763 km

Premium bir deneyim arayanlar için Audi A4 biçilmiş kaftan. Şık iç tasarım, sessiz kabin ve konforlu koltuklarıyla uzun yolda yorgunluğu minimuma indiriyor.

3. 2016 CADILLAC CTS 2.0 TURBO LUXURY

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 7,8 L/100 km

Menzil: 764 km

Amerikan tarzı lüks sedan anlayışının güçlü temsilcisi CTS, geniş iç hacmi ve yumuşak sürüş karakteriyle öne çıkıyor. Sürüş hissiyatı yüksek, malzeme kalitesi ise göz dolduruyor.

2. 2018 MAZDA6 2.5 SIGNATURE

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 6,7 L/100 km

Menzil: 766 km

Nappa deri döşemeler, ahşap detaylar ve sade çizgilerle Mazda6 Signature, ekonomik olmasının yanında premium bir his de sunuyor. Sürüş keyfi yüksek ve konfor seviyesi oldukça tatmin edici.

1. 2019 HYUNDAI SONATA 1.6 TURBO

Uzun Yol Yakıt Tüketimi: 6,4 L/100 km

Menzil: 923 km

Listede birinci sıraya oturan Hyundai Sonata, tek depo ile yaklaşık 930 km yol katedebiliyor. Isıtmalı/soğutmalı koltukları, sessiz kabini ve gelişmiş multimedya sistemiyle sürüş konforunu zirveye taşıyor. Uygun fiyatıyla da dikkat çeken model, uzun yola çıkanlar için adeta biçilmiş kaftan.