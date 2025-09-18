Menü Kapat
23°
 Murat Makas

Dünya Meteoroloji Örgütü su raporunu yayınladı: Giderek artan bir baskı altında

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün yayınladığı raporda dünyadaki su kaynaklarının dengesizliğiyle ilgili çarpıcı detaylar yer aldı. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Dünyanın su kaynakları giderek artan bir baskı altında. Aynı zamanda suyla ilgili daha aşırı tehlikeler, yaşamlar ve geçim kaynakları üzerinde giderek artan bir etkiye sahip." ifadelerini kullandı.

18.09.2025
18.09.2025
saat ikonu 11:01

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün yayınladığı "Küresel Su Kaynaklarının Durumu" başlıklı raporunda dünya genelinde su döngüsünün giderek daha düzensiz ve aşırı hale geldiği vurgulandı. Döngünün "tufan ve " arasında gidip geldiğine işaret edilen raporda çok fazla veya az suyun ekonomiler ve toplum üzerindeki ardışık etkilerine değinildi. Raporda, 2024'te küresel nehir havzalarının yalnızca 3'te 1'inin "normal" koşullara sahip olduğu belirtildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü su raporunu yayınladı: Giderek artan bir baskı altında

NEHİR HAVZALARI DENGESİZ

Raporda, geri kalan nehir havzalarının ise normalin üzerinde veya altında olduğu kaydedilerek, "Bu da üst üste 6'ncı yıldır belirgin bir dengesizlik anlamına geliyor. 2024, tüm bölgelerde yaygın buzul kaybının yaşandığı üst üste üçüncü yıl oldu. Birçok küçük buzul bölgesi, bir buzulun erimesinin yıllık maksimum akış hızına ulaştığı ve ardından buzulların küçülmesi nedeniyle azaldığı 'zirve su noktası' olarak adlandırılan noktaya ulaştı veya ulaşmak üzere." ifadeleri kullanıldı.

Geçen yıl Amazon Havzası, Güney Amerika'nın diğer bölgeleri ile Güney Afrika'nın şiddetli kuraklıkla boğuştuğunun altı çizilen raporda, Orta, Batı ve Doğu Afrika, Asya'nın bazı bölgeleri ile Orta Avrupa'da normalden daha yağışlı koşullar görüldüğüne işaret edildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü su raporunu yayınladı: Giderek artan bir baskı altında

Raporda, dünya genelinde su ile ilgili gelişmiş izleme ve veri paylaşımına olan kritik ihtiyaca da vurgu yapıldı. Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Saulo, suyun toplumları ayakta tuttuğunu, ekonomileri güçlendirdiğini ve ekosistemleri sağlamlaştırdığını kaydetti.

"DÜNYANIN SU KAYNAKLARI GİDEREK ARTAN BİR BASKI ALTINDA"

Saulo, "Dünyanın su kaynakları giderek artan bir baskı altında. Aynı zamanda suyla ilgili daha aşırı tehlikeler, yaşamlar ve geçim kaynakları üzerinde giderek artan bir etkiye sahip." ifadelerini kullandı.

Su konusunda güvenilir ve bilime dayalı bilgiler her zamankinden daha önemli olduğunu aktaran Saulo, "WMO'nun 2024 Küresel Su Kaynakları Durumu Raporu, WMO'nun bu bilgiyi sağlama taahhüdünün bir parçasıdır. Veri paylaşımına sürekliyatırımve gelişmiş işbirliği, izleme boşluklarını kapatmak için hayati önem taşıyor. Veri olmadan, kör uçuş yapma riskiyle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Meteoroloji Örgütü su raporunu yayınladı: Giderek artan bir baskı altında

BM Su Ajansı'na (UN Water) göre, yaklaşık 3,6 milyar insan yılda en az bir ay suya yetersiz erişimle karşı karşıya ve bu sayının 2050'ye kadar 5 milyarı aşması bekleniyor.

Bu durum, dünyanın su ve sanitasyona ilişkin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 6'nın çok gerisinde kalmasına neden oluyor.

