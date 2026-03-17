Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Dev bankadan altın için 'yüzde 23' uyarısı! Gram altın ne kadar olacak?

Mart 17, 2026 10:32
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran saldırılarıyla başlayan savaş ortamı brent petrol fiyatlarında artışa altında ise gerilemeye neden oldu. 

Peki altın 2025'teki şaşaalı günlerine geri dönecek mi? Bankaların 2026 altın tahminleri tutacak mı?

İsviçreli UBS Global Wealth Management, altınla ilgili olumlu görüşünü sürdürdüğünü duyurdu... İşte rakamlar ve detaylar...

 

2
Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ABD-İsrail ve İran arasında başlayan çatışmaların ardından 5.200 doların üzerinde tutunamadı ve zayıf bir görünüm sergiledi. Bu süreçte “yüksek petrol fiyatı-yüksek küresel enflasyon-yüksek faiz oranları” denklemi piyasada daha fazla karşılık gördü. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde de dikkat çeken artışlar yaşanınca altın elde tutmanın maliyeti yükseldi ve sarı metal beklenmedik bir satış baskısı ile karşılaştı.

3
Gelinen noktada “altında hikâye bitti mi” soruları da artmaya başlarken, küresel finans kuruluşlarından son gelişmeleri de dikkate alan güncel analizler raporlar gelmeye başladı. İsviçreli UBS, İran savaşı başladığından beri altının gösterdiği durgun performansa rağmen, sarı metal için pozitif bir tablo çizdi.

4
UBS analistleri; geçen yıl artan jeopolitik riskler, düşük reel faiz oranları ve borç endişeleri gibi temel etkenlerin etkisiyle ons fiyatının %65 prim yaptığını hatırlatarak; mart ayındaki performansın ise yatırımcıların likidite aradığı ve enerji emtiaları gibi alternatiflere yöneldiği bir dönem olarak tanımlıyor.

5
ONS ALTINDA 6.200 DOLAR BEKLENTİSİ 

Altın talebinin güçlü kalmaya devam ettiğine de dikkat çeken UBS, “ETF yatırımcıları bu ayın başlarında altın varlıklarını biraz azalttı ancak hedge fonlarda artış var. Merkez bankalarının alımlarının devam etmesi, yüksek devlet borçları ve küresel yatırımcıların da dolardan uzaklaşarak portföylerini çeşitlendirme çabaları gibi yapısal eğilimlerin, altının uzun vadeli görünümünü destekleyeceğini bekliyoruz," yorumunda bulunarak, 2026 sonuna kadar ons fiyatının 5.900-6.200 dolar bandına doğru yükselebileceği tahminini paylaştı.

6
PEKİ GRAM ALTIN 2026 SONUNDA NE KADAR OLACAK?

Bankanın ons altın tahminine, Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar/TL beklentisi  olan 50,97 TL'yi de eklediğimizde gram altın tarafında yüzde 39'u aşan bir getiri  ve 10.158 TL bandında bir projeksiyon ortaya çıkıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.