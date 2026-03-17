Dev bankadan altın için 'yüzde 23' uyarısı! Gram altın ne kadar olacak?

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran saldırılarıyla başlayan savaş ortamı brent petrol fiyatlarında artışa altında ise gerilemeye neden oldu.
Peki altın 2025'teki şaşaalı günlerine geri dönecek mi? Bankaların 2026 altın tahminleri tutacak mı?
İsviçreli UBS Global Wealth Management, altınla ilgili olumlu görüşünü sürdürdüğünü duyurdu... İşte rakamlar ve detaylar...
Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ABD-İsrail ve İran arasında başlayan çatışmaların ardından 5.200 doların üzerinde tutunamadı ve zayıf bir görünüm sergiledi. Bu süreçte “yüksek petrol fiyatı-yüksek küresel enflasyon-yüksek faiz oranları” denklemi piyasada daha fazla karşılık gördü. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde de dikkat çeken artışlar yaşanınca altın elde tutmanın maliyeti yükseldi ve sarı metal beklenmedik bir satış baskısı ile karşılaştı.
Gelinen noktada “altında hikâye bitti mi” soruları da artmaya başlarken, küresel finans kuruluşlarından son gelişmeleri de dikkate alan güncel analizler raporlar gelmeye başladı. İsviçreli UBS, İran savaşı başladığından beri altının gösterdiği durgun performansa rağmen, sarı metal için pozitif bir tablo çizdi.
UBS analistleri; geçen yıl artan jeopolitik riskler, düşük reel faiz oranları ve borç endişeleri gibi temel etkenlerin etkisiyle ons fiyatının %65 prim yaptığını hatırlatarak; mart ayındaki performansın ise yatırımcıların likidite aradığı ve enerji emtiaları gibi alternatiflere yöneldiği bir dönem olarak tanımlıyor.
ONS ALTINDA 6.200 DOLAR BEKLENTİSİ
Altın talebinin güçlü kalmaya devam ettiğine de dikkat çeken UBS, “ETF yatırımcıları bu ayın başlarında altın varlıklarını biraz azalttı ancak hedge fonlarda artış var. Merkez bankalarının alımlarının devam etmesi, yüksek devlet borçları ve küresel yatırımcıların da dolardan uzaklaşarak portföylerini çeşitlendirme çabaları gibi yapısal eğilimlerin, altının uzun vadeli görünümünü destekleyeceğini bekliyoruz," yorumunda bulunarak, 2026 sonuna kadar ons fiyatının 5.900-6.200 dolar bandına doğru yükselebileceği tahminini paylaştı.
PEKİ GRAM ALTIN 2026 SONUNDA NE KADAR OLACAK?
Bankanın ons altın tahminine, Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar/TL beklentisi olan 50,97 TL'yi de eklediğimizde gram altın tarafında yüzde 39'u aşan bir getiri ve 10.158 TL bandında bir projeksiyon ortaya çıkıyor.