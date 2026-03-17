Dev bankadan altın için 'yüzde 23' uyarısı! Gram altın ne kadar olacak?

Küresel piyasalarda ons altın fiyatı ABD-İsrail ve İran arasında başlayan çatışmaların ardından 5.200 doların üzerinde tutunamadı ve zayıf bir görünüm sergiledi. Bu süreçte “yüksek petrol fiyatı-yüksek küresel enflasyon-yüksek faiz oranları” denklemi piyasada daha fazla karşılık gördü. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde de dikkat çeken artışlar yaşanınca altın elde tutmanın maliyeti yükseldi ve sarı metal beklenmedik bir satış baskısı ile karşılaştı.