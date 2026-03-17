Gram altın fiyatına darbe! Filiz Eryılmaz çöküş için kritik seviyeyi açıkladı

Mart 17, 2026 13:23
Altın fiyatları riskli barajı geçemiyor. Petrol yeniden yükseliş ivmesinde. Piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Borsa İstanbul’da kritik seviyelere dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Endeksin 13.000 puan üzerinde tutunmaya çalıştığını belirten Eryılmaz, satış baskısının sürdüğünü vurguladı.
 

Eryılmaz, teknik görünümde aşağı yönlü riskin arttığını ifade ederek, “Endeks gün içinde 12.880’i gördü. Dün özellikle 12.897 seviyesinin önemli bir destek olduğunu söylemiştim. Bu seviyeden tepki geldi ancak genel görünümde satış baskısı devam ediyor” dedi.
 

Uzun vadeli yatırımcılar için görüşünün değişmediğini vurgulayan Eryılmaz, "12.900 civarında portföyün %30’u ile alım yapılabilir. 12.450’ye gelirse bir %30 daha, 12.000 civarında da kalan %40 eklenebilir" diyerek kademeli alım sinyali verdi.
 

Piyasalarda küresel gelişmelere de değinen Eryılmaz, Türkiye’nin negatif ayrıştığını belirterek "Bugün küresel piyasalardan negatif ayrıştık. Petrol tarafı çok volatil. Petrol düşüşü ABD endekslerine pozitif yansıdı ama altın ve gümüşe yaramadı" şeklinde konuştu. 
 

Altındaki baskının nedenlerine de değinen Eryılmaz, "Piyasa enflasyon bekliyor, faiz indirimi beklentileri azalıyor. Bu hafta Fed, ECB ve diğer büyük merkez bankalarından daha şahin bir duruş bekleniyor" şeklinde konuştu.
 

Kısa vadeli işlemler için de seviyeler paylaşan Eryılmaz:

“5010 civarında dirençten dönüşte satış düşünülebilir. 5038 üzeri kısa vadeli kapanışlarda ise 5080–5100 hedefiyle long denenebilir" dedi.

 

Gümüşte altına kıyasla daha güçlü bir görünüm olduğunu belirten Eryılmaz:

“80.9 üzeri kapanışta 82.8 hedeflenebilir. 79.85 altı kapanışta ise 77.2’ye kadar geri çekilme olabilir" dedi.
 

Gram altın tarafında ise kısa vadeli risklere dikkat çekerek "7110–7095 altında kalıcılık olursa short denenebilir. 7045 altı kapanışta 7000 ve altı seviyeler gündeme gelir"

 

Son olarak haftanın ana temasının belirsizlik olduğunu vurgulayan Eryılmaz, "Fed’in tonu, petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olacak. Olası bir barış haberi gelirse altın, gümüş ve borsada güçlü pozitif tepki görebiliriz" dedi.

