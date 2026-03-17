50 bin TL'lik motosikleti ile 146 bin TL'lik ceza yedi!

Tokat'ın Erbaa ilçesinde denetimler kapsamında toplam 12 motosiklet trafikten men edilerek kurallara uymayan sürücülere para cezası uygulandı. Kontrollerde motosiklet sürücüsü B.A.G.'ye; plaka gizleme, abartı egzoz, havalı korna ve LED donanımı gibi ihlallerden dolayı 146 bin TL trafik cezası kesildi. Uygulama sonucunda 12 sürücüye toplamda 165 bin TL idari para cezası uygulandı. Kurallara uymayan ve tescilsiz olduğu belirlenen motosikletler, çekiciler yardımıyla yediemin otoparkına götürülerek trafikten men edildi.