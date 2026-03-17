Dünyanın en büyük lahmacunu İstanbul'dan! 63 metre boyuyla Guinness’e girdi

İstanbul Beylikdüzü’nde lahmacun ustası Ramazan Çimen, 63 metre uzunluğunda hazırladığı lahmacunla Guinness Dünya Rekorları’na girerek Türk mutfağını dünyaya tanıttı. İşte detaylar...

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 14:35
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 14:46

’nde gerçekleştirilen renkli etkinlikte günler süren hazırlıkların ardından ortaya çıkarılan dev , hem uzunluğuyla hem de lezzetiyle vatandaşların büyük ilgisini çekti.

GÖRENLER HAYRET ETTİ

Özenle hazırlanan dev lahmacun, hem uzunluğu hem de lezzetiyle görenleri hayrete düşürdü. Günler süren hazırlık sürecinde özel olarak hazırlanan hamur ve iç harç kullanılırken, lahmacunun pişirilmesi de büyük bir titizlikle gerçekleştirildi. Rekor denemesi sırasında vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Ortaya çıkan 63 metrelik lahmacun, rekor tescilinin ardından dilimlenerek katılımcılara ikram edildi.

REKOR ONAYLANDI

Yetkililer tarafından yapılan ölçümlerin ardından rekor onaylanırken, bu başarı Türk mutfağının dünya çapındaki tanıtımına katkı sağladı. Beylikdüzü’nde gerçekleştirilen bu etkinlik, hem görsel şölen sundu hem de yerel lezzetlerin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

"AMACIMIZ TÜRK MUTFAĞININ HAK ETTİĞİ DEĞERİ BULMASI"

Lahmacun ustası Ramazan Çimen, "Birazdan burada çok sayıda vatandaşımız ve noterimizin huzurunda dünyanın en uzun lahmacunu yapacağımızı kanıtlayacağız. Aslında amacımız Türk mutfağının gözde lezzeti lahmacunu uluslararası alanda tanıtarak hak ettiği değeri bulması. Ben ve 40 kişilik ekibim hazırız, onlara sonsuz güven duyuyorum. Kısa sürede süreci tamamladık. Bizden önce bir rekor denemesi yok diye düşünüyorum, dünyada ilk biz olacağız. 63 metre aynı , aynı kalitede olacak. Çok heyecanlıyım açıkçası ve ekibime güveniyorum" dedi.

KonuDetay
EtkinlikDünyanın en uzun lahmacununun yapılması
Katılımcı (Usta)Ramazan Çimen
Ekip Büyüklüğü40 kişi
AmaçTürk mutfağının gözde lezzeti lahmacunu uluslararası alanda tanıtmak ve hak ettiği değeri bulmasını sağlamak
Rekor Denemesi (Tahmini)Dünyada ilk defa deneniyor, daha önce bir rekor denemesi yok
Rekor Uzunluğu63 metre
Kalite/Lezzet GarantisiAynı lezzet, aynı kalitede olacak
Ustanın DuygularıÇok heyecanlı
Ustanın GüveniEkibine sonsuz güveniyor
Süreç TamamlamaKısa sürede tamamlandı
