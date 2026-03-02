Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili tanıtıldı: Denza Z9 GT

Çinli otomotiv devi BYD, güncellenen Denza Z9 GT modeliyle elektrikli araç dünyasında kartları yeniden dağıtıyor. Tam elektrikli istasyon vagonu segmentindeki aracın, 1.036 kilometrelik menziliyle dünyanın en uzun menzilli seri üretim elektrikli otomobili ünvanını ele geçirdiği iddia edildi.

Özetle

TEK ŞARJLA 1036 KİLOMETRE GİDEBİLİYOR

Yapılan resmi duyuruya göre, 122,496 kWh kapasiteli Blade batarya paketiyle donatılan yeni Denza Z9 GT, CLTC ölçümlerinde 1.036 kilometreye varan bir sürüş mesafesi sunuyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kayıtlarında söz konusu modelin 1.068 kilometrelik menzil değerine ulaştığı belirtildi. Ancak şirket resmi rakam olarak 1.036 kilometreyi tercih etti.

Araç hem tam elektrikli (BEV) hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Tam elektrikli versiyonda sunulan arkadan itişli model, 370 kW (496 hp) güç üreten motoruyla saatte 240 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyon ise adeta bir hız makinesi. Ön taraftaki 230 kW'lık motora arka kısımdaki iki adet 310 kW'lık motor eşlik ediyor. Toplamda 850 kW (1.140 hp) güce ulaşan sistem, önceki nesle göre 140 kW'lık bir artış sergiliyor. Ve saatte 270 kilometre maksimum hız vadediyor.

PHEV versiyonu, mevcut modelin iki katı büyüklüğündeki 63,82 kWh'lik batarya paketiyle geliyor. Saf elektrikli modda 400 kilometre yol katedilmesine olanak tanıyan sistem, 2.0T motor ve üç elektrikli motorun kombinasyonuyla toplam 640 kW (858 hp) güç üretiyor.

Boyut olarak, güncellenen Denza Z9 GT, 5195 mm uzunluk, 1990 mm genişlik ve 1480 mm yükseklik değerleriyle geliyor.

Kabinine baktığımızda; simetrik konsol yapısı, 17,3 inçlik dev merkezi kontrol ekranı ve iki adet 13,2 inçlik 2,5K çözünürlüklü ekranla destekleniyor. 4nm mimarisine sahip DiLink akıllı kokpit çipi sayesinde on farklı ekranın etkileşimli çalışması mümkün hale geliyor. Ayrıca sürüş destek sistemi olarak "God's Eye" olarak adlandırılan DiPilot 300 sistemi standart bir şekilde sunuluyor.