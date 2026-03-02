Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili tanıtıldı: Denza Z9 GT

Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili olarak lanse edilen yeni BYD Denza Z9 GT, 1.036 kilometrelik menzili ile yollara çıkıyor. İşte tüm detaylar...

Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili tanıtıldı: Denza Z9 GT
Çinli otomotiv devi , güncellenen Denza Z9 GT modeliyle elektrikli araç dünyasında kartları yeniden dağıtıyor. Tam elektrikli istasyon vagonu segmentindeki aracın, 1.036 kilometrelik menziliyle dünyanın en uzun menzilli seri üretim elektrikli otomobili ünvanını ele geçirdiği iddia edildi.

Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili tanıtıldı: Denza Z9 GT

BYD'nin güncellenen Denza Z9 GT modeli, 1036 kilometrelik menziliyle dünyanın en uzun menzilli seri üretim elektrikli otomobili unvanını alarak elektrikli araç pazarında dikkat çekiyor.
BYD Denza Z9 GT, 122,496 kWh Blade batarya paketiyle CLTC ölçümlerinde 1036 kilometre menzil sunuyor.
Araç, dünyanın en uzun menzilli seri üretim elektrikli otomobili unvanını ele geçirdiği iddia ediliyor.
Hem tam elektrikli (BEV) hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenekleriyle sunuluyor.
BEV versiyonu, dört tekerlekten çekişte 1140 hp güce ve 270 km/s maksimum hıza ulaşıyor.
Kabininde 17,3 inçlik dev merkezi ekran ve "God's Eye" DiPilot 300 sürüş destek sistemi bulunuyor.
TEK ŞARJLA 1036 KİLOMETRE GİDEBİLİYOR

Yapılan resmi duyuruya göre, 122,496 kWh kapasiteli Blade batarya paketiyle donatılan yeni Denza Z9 GT, CLTC ölçümlerinde 1.036 kilometreye varan bir sürüş mesafesi sunuyor. Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT) kayıtlarında söz konusu modelin 1.068 kilometrelik değerine ulaştığı belirtildi. Ancak şirket resmi rakam olarak 1.036 kilometreyi tercih etti.

Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili tanıtıldı: Denza Z9 GT

Araç hem tam elektrikli (BEV) hem de şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkıyor. Tam elektrikli versiyonda sunulan arkadan itişli model, 370 kW (496 hp) güç üreten motoruyla saatte 240 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Dört tekerlekten çekişli versiyon ise adeta bir hız makinesi. Ön taraftaki 230 kW'lık motora arka kısımdaki iki adet 310 kW'lık motor eşlik ediyor. Toplamda 850 kW (1.140 hp) güce ulaşan sistem, önceki nesle göre 140 kW'lık bir artış sergiliyor. Ve saatte 270 kilometre maksimum hız vadediyor.

Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili tanıtıldı: Denza Z9 GT

PHEV versiyonu, mevcut modelin iki katı büyüklüğündeki 63,82 kWh'lik batarya paketiyle geliyor. Saf elektrikli modda 400 kilometre yol katedilmesine olanak tanıyan sistem, 2.0T motor ve üç elektrikli motorun kombinasyonuyla toplam 640 kW (858 hp) güç üretiyor.

Boyut olarak, güncellenen Denza Z9 GT, 5195 mm uzunluk, 1990 mm genişlik ve 1480 mm yükseklik değerleriyle geliyor.

Dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobili tanıtıldı: Denza Z9 GT

Kabinine baktığımızda; simetrik konsol yapısı, 17,3 inçlik dev merkezi kontrol ekranı ve iki adet 13,2 inçlik 2,5K çözünürlüklü ekranla destekleniyor. 4nm mimarisine sahip DiLink akıllı kokpit çipi sayesinde on farklı ekranın etkileşimli çalışması mümkün hale geliyor. Ayrıca sürüş destek sistemi olarak "God's Eye" olarak adlandırılan DiPilot 300 sistemi standart bir şekilde sunuluyor.

