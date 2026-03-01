Menü Kapat
TGRT Haber
Oyundan gerçeğe: Xiaomi'den 1.900 beygirlik süper otomobil

Mart 01, 2026 15:30
1
Oyundan gerçeğe: Xiaomi'den 1.900 beygirlik süper otomobil

Çinli teknoloji devi, 1.900 hp gücündeki Vision Gran Turismo konseptiyle hiper otomobil ligine göz kırptı.

Çin’in teknoloji devlerinden Xiaomi, Barselona’daki Mobile World Congress 2026 sahnesinde sürpriz bir otomobille ortaya çıktı. Şirket, Vision Gran Turismo (VGT) konsept süper otomobilini tanıtarak adeta “Ben de buradayım” dedi. Üstelik bu hamle, 28 yıl aradan sonra bir markanın VGT projesi açıklaması anlamına geliyor.

2
Oyundan gerçeğe: Xiaomi’den 1.900 beygirlik süper otomobil

OYUNDAN GERÇEĞE UZANAN BİR VİTRİN

Vision Gran Turismo, otomobil üreticilerinin kuralsız ve sınırları zorlayan hiper otomobiller tasarlamasına imkân tanıyan bir program. Bu araçlar çoğunlukla oyun dünyasında var oluyor. Bazı markalar fiziksel konsept üretse de bunlar yollara çıkmıyor.

Xiaomi’nin Vision GT’si ise tam anlamıyla bir gösteri aracı. Alçak ve agresif gövde yapısı, aerodinamik olarak şekillendirilmiş hatları, makas kapıları, karbon fiber dev arka kanadı ve T biçimli aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor. Hava kanalları ve keskin hatlar yalnızca görsel şov değil; işlevsel hava akışı da düşünülmüş. Yani tasarımın arkasında ciddi bir mühendislik var.

3
Oyundan gerçeğe: Xiaomi’den 1.900 beygirlik süper otomobil

900V SİC PLATFORM: KAĞIT ÜZERİNDE GÜÇ GÖSTERİSİ

Asıl çarpıcı detay ise teknik tarafta. Xiaomi, konseptte 900V Silicon Carbide (SiC) platform kullandığını açıklıyor. Bugün piyasadaki çoğu elektrikli araç 400V mimariyle çalışıyor. Daha üst segment modellerde bu değer 800V seviyesine çıkabiliyor. Örneğin Porsche Taycan 800V altyapı sunuyor.

900V SiC mimarisi teoride daha yüksek verimlilik, daha az ısı kaybı ve daha hızlı şarj anlamına geliyor. Yani performans tarafında ciddi bir avantaj potansiyeli var. Tabii altını çizelim, bu bir konsept. Gerçek dünyada ne kadarı uygulanabilir, zaman gösterecek.

Xiaomi’nin iddiası ise oldukça cesur: 1.900 hp (1.417 kW). Bu güç, Ferrari Vision GT’nin 1.337 hp (997 kW) seviyesinin de üzerine çıkıyor. Üstelik Xiaomi’nin üretimdeki SU7 Ultra modeli halihazırda 1.500 hp’nin (1.119 kW) üzerine çıkabiliyor. Yani şirketin performans konusunda eli boş olmadığı ortada.

4
Oyundan gerçeğe: Xiaomi’den 1.900 beygirlik süper otomobil

AVRUPA HAYALİ: SAHNE BARSELONA

Tanıtımın Mobile World Congress 2026’te yapılması tesadüf değil. Avrupa’nın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan bu fuar, Xiaomi’nin 2027 civarında Avrupa pazarına açılma planıyla örtüşüyor.

5
Oyundan gerçeğe: Xiaomi’den 1.900 beygirlik süper otomobil

Şirket daha önce Münih merkezli bir Ar-Ge merkezi kurma niyetini açıklamıştı. Ayrıca Birleşik Krallık’ta perakende yapılanmasını tamamlamayı hedefliyor. Akıllı telefon ve tüketici elektroniği denince akla gelen bir markanın otomobil üretimine ne kadar ciddi baktığı sorulabilir. Ama rakamlar az çok fikir veriyor.

6
Oyundan gerçeğe: Xiaomi’den 1.900 beygirlik süper otomobil

2025 yılında yaklaşık 410.000 elektrikli araç teslimatı yapıldığı belirtiliyor. SU7 modeliyle Çin’de Tesla Model 3’ü geride bıraktığı da raporlara yansımış durumda. Şirketin lansmandan sonraki 602 gün içinde yaklaşık 500.000 araç üretmesi ve SU7 Ultra ile Nürburgring’de 7:04.957’lik üretim EV tur rekoru kırması da cabası.

