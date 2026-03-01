Oyundan gerçeğe: Xiaomi’den 1.900 beygirlik süper otomobil

OYUNDAN GERÇEĞE UZANAN BİR VİTRİN

Vision Gran Turismo, otomobil üreticilerinin kuralsız ve sınırları zorlayan hiper otomobiller tasarlamasına imkân tanıyan bir program. Bu araçlar çoğunlukla oyun dünyasında var oluyor. Bazı markalar fiziksel konsept üretse de bunlar yollara çıkmıyor.

Xiaomi’nin Vision GT’si ise tam anlamıyla bir gösteri aracı. Alçak ve agresif gövde yapısı, aerodinamik olarak şekillendirilmiş hatları, makas kapıları, karbon fiber dev arka kanadı ve T biçimli aydınlatmalarıyla dikkat çekiyor. Hava kanalları ve keskin hatlar yalnızca görsel şov değil; işlevsel hava akışı da düşünülmüş. Yani tasarımın arkasında ciddi bir mühendislik var.