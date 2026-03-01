Menü Kapat
Skoda Superb 272 beygirle sahneye çıktı

Mart 01, 2026 15:24
1
Skoda Superb 272 beygirle sahneye çıktı

Skoda, amiral gemisi Superb’in 272 beygirlik yeni şarj edilebilir hibrit versiyonunu tanıttı. Model, markanın içten yanmalı ürün gamındaki en güçlü otomobil unvanını aldı.

Skoda, amiral gemisi Superb için çıtayı biraz daha yukarı taşıdı. Markanın 200 kW, yani tam 272 beygir güç üreten yeni şarj edilebilir hibrit versiyonu resmen tanıtıldı. Böylece Superb, Skoda’nın mevcut içten yanmalı motorlu araçları arasında en güçlü model haline geldi.

Mlada Boleslav merkezli üretici, bu yüksek performanslı seçeneğin yalnızca liftback gövde tipinin üst donanım seviyelerinde sunulacağını duyurdu. Yani her Superb’de değil; daha iddialı versiyonlarda karşımıza çıkacak.

2
Skoda Superb 272 beygirle sahneye çıktı

1.5 TSI VE ELEKTRİK MOTORU GÜCÜNÜ BİRLEŞTİRİYOR

Kaputun altında 130 kW (177 beygir) güç üreten 1.5 TSI benzinli motor ile 85 kW’lık elektrik motoru birlikte çalışıyor. Ortaya çıkan toplam güç 272 beygir. Tork ise 400 Nm seviyesinde.

Rakamlar kağıt üzerinde etkileyici ama asıl önemli olan performans. Yeni Superb iV, 0’dan 100 km/s hıza sadece 7.1 saniyede ulaşıyor. Maksimum hız 225 km/s olarak açıklandı. Üstelik 2.000 kg’a kadar çekme kapasitesi sunuyor. Yani sadece hızlı değil, aynı zamanda güçlü bir yük taşıyıcısı.

3
Skoda Superb 272 beygirle sahneye çıktı

HANGİ VERSİYONLARDA SUNULACAK?

272 beygirlik hibrit motor, liftback gövde tipinde yalnızca Sportline ve Laurin & Klement donanım paketlerinde yer alacak. Daha düşük güçteki 150 kW’lık hibrit seçenek ise hem tüm Superb Combi versiyonlarında hem de liftback’in Selection donanım paketinde sunulmaya devam edecek.

4
Skoda Superb 272 beygirle sahneye çıktı

FREN SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLDİ

Artan performans, beraberinde daha güçlü bir fren sistemi gerektiriyor. Skoda da bunun için bazı teknik güncellemeler yapmış.

Arka tarafta 310 mm çapında ve 22 mm kalınlığında havalandırmalı diskler kullanılıyor. Ön frenler için ise tampon altına eklenen hava kanallarıyla daha etkin bir soğutma sağlanıyor. Yani otomobil sadece hızlanmakla kalmıyor, gerektiğinde güvenle durabiliyor da.

25.7 KWH BATARYA VE HIZLI ŞARJ DESTEĞİ

Yeni Superb iV, 25.7 kWh kapasiteli bir batarya ile geliyor. 50 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya, yaklaşık 26 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

