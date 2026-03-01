Skoda Superb 272 beygirle sahneye çıktı

FREN SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLDİ

Artan performans, beraberinde daha güçlü bir fren sistemi gerektiriyor. Skoda da bunun için bazı teknik güncellemeler yapmış.

Arka tarafta 310 mm çapında ve 22 mm kalınlığında havalandırmalı diskler kullanılıyor. Ön frenler için ise tampon altına eklenen hava kanallarıyla daha etkin bir soğutma sağlanıyor. Yani otomobil sadece hızlanmakla kalmıyor, gerektiğinde güvenle durabiliyor da.

25.7 KWH BATARYA VE HIZLI ŞARJ DESTEĞİ

Yeni Superb iV, 25.7 kWh kapasiteli bir batarya ile geliyor. 50 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya, yaklaşık 26 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.