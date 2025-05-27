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Dünyanın en uzun tahinli pidesini yaptılar: Tam 12 metre 30 santim

Denizli'de bu yıl Türk Mutfağı Haftası'nın 4'üncüsü düzenlendi. Etkinliğin dikkat çeken kısmı ise Denizli Lokantacılar Odası tarafından hazırlanan 12 metre 30 santimlik, dünyanın en uzun tahinli, ballı ve cevizli pidesi oldu. Ziyaretçilerden yoğun ilgi gören pideyle ilgili konuşan Denizli Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Vekili ve Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, çalışma ile dünya rekoru kırdıklarını ifade etti.

TÜRK MUTFAĞI HAFTASI NE ZAMAN DÜZENLENİYOR?

21-27 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Türk Mutfağı Haftası kapsamında Denizli’de düzenlenen etkinlik, zengin içerikleri ve yüksek katılımla dikkat çekti. Akköy Sema-Abdurrahman Karamanlıoğlu Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen programa, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Turizm Bakanlığı Başmüfettişi Sinem Peynirci, Denizli Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Vekili ve Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, siyasi parti temsilcileri, esnaf odaları başkanları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Gastronomi buluşmasında; Pamukkale Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre de, Denizli mutfağında 264 farklı yemek çeşidi tespit edildiği açıklandı.

ÖNCEKİ REKOR AYDIN'A AİTTİ

Daha öncesinde tahinli pidede rekor 6 metre 40 santim ile Aydın iline bağlı Karacasu ilinde olduğunu ama Denizli’de 12 metre 30 santim yaparak rekor kırdıklarını belirten Denizli Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Vekili ve Denizli Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, "Türk Mutfak Haftası etkinliği kapsamında Denizli Valiliği, Denizli Kültür İl Müdürlüğü, Denizli Esnaf Odaları Birliği ve Denizli Lokantacılar Odası işbirlikleri ile bugün bir farkındalık oluşturmak istedik.

Dünyanın en büyük tahinli pidesi 6 metre 40 santim ile Aydın iline bağlı Karacasu’daydı. Bizde buna bir karşılık vermek istedim. Aslında tahinli pidenin ana vatanı Denizli. Denizli’mizde ise 12 metre 30 santim ile dünyanın en büyük tahinli pidesi yaptık. Bununla da kalmayacağız. En yakın zamanda Guinness Dünya Rekorlarına müracaat edeceğiz. Denizli’mize ve sektörümüze hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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