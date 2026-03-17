Doktor Başka Hayatta dizisinin Nuran'ı Güner Özkul kimdir? Yeşilçam efsanesi Münir Özkul'un kızı Nuran Özkul'un oynadığı diziler

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan merhum Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, yıllar sonra yeni projesi olan Doktor Başka Hayatta dizisindeki rolü ile ekranlara bomba bir dönüş sağlıyor. NOW kanalının yeni dizisi Doktor Başka Hayatta'nın oyuncu ekibine katılan Güner Özkul, güçlü bir karakterle ekranlardaki yerini alıyor. Doktor Başka Hayatta dizisinin ana karakterlerinden olan Elif'in annesi 'Nuran'ı oynayacak olan Güner Özkul'un hikayesi izleyicileri merakta bırakıyor. İbrahim Çelikkol ile Sıla Türkoğlu'yu başrolda buluşturan Doktor Başka Hayatta dizisine sonradan dahil olan Güner Özkul'un kim olduğuna yönelik araştırmalar izleyiciler arasında devam ediyor.

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİNDE ELİF'İN ANNESİ NURAN KİMDİR?

Pazar akşamlarının yeni sezon dizileri arasına iddialı bir giriş yapan Doktor Başka Hayatta dizisi, yayınlandığı ilk bölüm itibariyle izleyiciler arasında büyük bir beğeni görüyor.

GÜNER ÖZKUL KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

'Hababam Sınıfı', 'Neşeli Günler', 'Bizim Aile', 'Mavi Boncuk' ve 'Aile Şerefi' gibi filmleri başta olmak üzere Yeşilçam filmlerinin unutulmaz usta isimlerinden olan merhum Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, yeni televizyon projesi Doktor Başka Hayatta ile ekrana dönüyor.

Doktor Başka Hayatta dizisinde Nuran'ı üstlenen Güner Ökul, 1 Şubat 1966 yılında İstanbul'da doğmuştur.

Suna Selen ile Yeşilçam'ın efsane ismi Münir Özkul'un kızı olan Güner Özkul, Üniversiteyi 1988 senesinde Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Bölümünden mezun oldu.

Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini bitiren Güner Özkul, Mimar Sinan Üniversitesi'nin sinema TV bölümünde doktora eğitimi gerçekleştirmektedir.

Grafikerlik, mankenlik ve seslendirme sanatçılığı yaptığı bilinen Münir Özkul'un kızı Güner Özkul şimdilerde NOW ekranlarında yayınlanan Doktor Başka Hayatta dizisindeki iddialı karakteri ile ekranlarda yerini alıyor.

GÜNER ÖZKUL'UN ROL ALDIĞI TV VE SİNEMA PROJELERİ:

İçimdeki Hazine (Necmiye, Sinema Filmi 2018)

Eski Köye Yeni Adet (Sinema Filmi 2018)

Babam (Seher, Sinema Filmi 2017)

Vezir Parmağı (Nagehan Hatun, Sinema Filmi 2016)

İkimize Bir Dünya (Sinema Filmi 2015)

Mc Dandik (Bayan Jüri, Sinema Filmi 2013)

Mutlu Aile Defteri (Sinema Filmi 2012)

Canımın İçi (Nurten, TV Dizisi 2012)

Sen de Gitme (Yeşim, TV Dizisi 2011)

Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi Yahudi Sarraf Rakel Hatun, 2012)

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi 2010)

Karanlıktakiler (Sevim, Sinema Filmi 2009)

Kollama (TV Dizisi Sevilay, 2009)

Dedektif Biraderler (TV Dizisi 2008)

Bahtı Kara (Sinema Filmi 2008)

İki Yabancı (TV Dizisi 2007)

Aşk Eski Bir Yalan (TV Dizisi 2007)

Adem'in Trenleri (Hamiyet, Sinema Filmi 2007)

Eve Giden Yol 1914 (Aliye, Sinema Filmi 2006)

Doktorlar (TV Dizisi Ceylan, 2007-2008)

Balıketi (TV Filmi 2006)

Yine de Aşığım (TV Dizisi 2005)

Zümrüt (Aylin, TV Dizisi 2004)

Yağmur Zamanı (TV Dizisi 2004)

Sihirli Annem (TV Dizisi 2005)

Neredesin Firuze (Neval, Sinema Filmi 2003)

Zalim (TV Dizisi 2002)

Azad (TV Dizisi 2002)

Şellale (Anne, Sinema Filmi 2001)

Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Sinema Filmi 1995)

Sarı Tebessüm (Ela, Sinema Filmi 1992)

Leyleğin Getirdiği (Kısa Film 1992)

İbiş in Rüyası (TV Dizisi 1979)