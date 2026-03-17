Akaryakıtta çarşamba zammı! Bu gece yarısı pompaya yansıyor!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı savaş petrol fiyatlarında büyük dalgalanmaya yol açtı.
Orta Doğu'da savaş ortamı iç piyasada akaryakıt fiyatlarını neredeyse haftanın hemen her günü artırdı.
Bu haftanın ilk zammının ise benzinde çarşamba günü pompaya yansıması bekleniyor.
İşte yeni rakamlar ve tüm detaylar...
Bu çerçevede; sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; 18.03.2026 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,17 TL fiyat artışı bekleniyor.
Artışın %75 oranı Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV karşılanacak kalan %25 oran ise pompa satış fiyatına yansıtılacak.
Pompaya yansıyacak artış:
Benzin grubunda 54 Kuruş şeklinde gerçekleşecek.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 61.41 TL
Motorin: 65.91 TL
LPG: 30.49 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 61.26 TL
Motorin: 65.76 TL
LPG: 29.89 TL
Ankara:
Benzin: 62.38 TL
Motorin: 67.03 TL
LPG: 30.37 TL
İzmir:
Benzin: 62.65 TL
Motorin: 67.31 TL
LPG: 30.29 TL
Eşel-mobil sisteminde, akaryakıtta uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru nedeniyle yapılan fiyat artışları, Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) karşılanıyor. Buna bağlı KDV’den de vazgeçiliyor.
Örneğin zammın 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası piyasa fiyatına yansıyacak. Geri kalan 7,5 liraysa vergiden karşılanacak.