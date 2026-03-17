Ümraniye'de motosiklet çalan şahıs seyir halindeyken yakalandı: O anlar kamerada!

Ümraniye'de park halindeki bir motosikleti çalan şüpheli, seyir halindeyken yakalanmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü’nce, 17 Mart saat 17.30 sıralarında Ümraniye İstiklal Mahallesi’nde park halindeki bir motosikletin çalındığının belirlenmesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde, park halindeki motosikletin 1 şüpheli şahıs tarafından çalındığı belirlendi. Kimlik bilgileri tespit edilen H.S. (42) isimli şahıs, çaldığı motosiklet ile seyir halindeyken görevliler tarafından farklı bir motosiklet ile takip edilirken, akabinde şüphelinin kullandığı motosikletin önünde durularak motosikletten inen görevli personel tarafından kıskıvrak yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan ve "Motosiklet Hırsızlığı" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.