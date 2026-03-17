AJet’ten yüzde 25 indirim! Tarihler ve şehirler belli oldu

Mart 17, 2026 11:54
indirimli uçak bileti

AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya ile seçili yurt dışı hatlarda biletler yüzde 25 indirimle satışa sunuldu.  

İşte tarihler, rakamlar ve diğer tüm detaylar...

 

ucuz uçak bileti

AJet, Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya Balkanlar’dan Türk Cumhuriyetleri’ne uzanan 47 destinasyonda geçerli kampanyası ile ilkbaharda yurt dışını keşfetme fırsatı sunuyor.

AJet’ten yüzde 25 indirim! Tarihler ve şehirler belli oldu

İndirimli biletler, 17 Mart 2026 tarihinde saat 11:00’den 18 Mart 2026 saat 23:59’a kadar yalnızca AJet Mobil üzerinden satışta olacak. Biletler, 14 Nisan – 20 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.  

AJet’ten yüzde 25 indirim! Tarihler ve şehirler belli oldu

Kampanya kapsamında seçili tüm hatlarda bagajlar da indirimli olacak. Ek hizmet olarak; kabin bagajı 5 euroya ve ‘Basic’ bilete özel 10 kg uçak altı bagajı 5 euroya alınabilecek.

 

AJet’ten yüzde 25 indirim! Tarihler ve şehirler belli oldu

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLARSA ŞÖYLE ŞEKİLLENDİ

Amsterdam, Stockholm, Barselona, Belgrad, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih.

 

ucuz uçak bileti

Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Viyana, Zürih, Bakü, Gence, Nahçıvan, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Kahire, Hurgada ve Şarm El-Şeyh.

 

