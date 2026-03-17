Almanya’da restorana silahlı saldırı! Ölüler var

Almanya'nın Frankfurt şehrinin güneybatısında bulunan Raunheim kasabasındaki bri restorana silahlı saldırı düzenlendi. Yerel saatle 03.45'te yaşanan olayda kimliği henüz bilinmeyen bir saldırgan girdiği restoranda bulunan 2 kişiye ateş açtı.

Saldırıya uğrayan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken saldırgan ise kaçtı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken saldırganı yakalamak için helikopter destekli operasyonun sürdüğü açıklandı.

Polis olayın neden gerçekleştiğine ve kurbanların kimliklerine ilişkin açıklama yapmazken soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.